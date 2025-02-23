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Бівол в реванші здолав Бетербієва та став абсолютним чемпіоном

23 лютого 2025 02:15
Олексій Паламарчук - Редактор
Бівол переміг Бетербієва в реванші й узяв чотири титули
Дмитро Бівол — Артур Бетербієв. Фото: Reuters
Олексій Паламарчук - Редактор

В Ер-Ріяді пройшов реванш абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі росіянина Артура Бетербієва проти його земляка Дмитра Бівола. У 2024 році боксери бились в об’єднавчому поєдинку, де Бетербієв переміг суперечливим рішенням суддів.

В реванші результат бою був іншим, повідомив портал Новини.LIVE.

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Дмитро Бівол. Фото: Reuters

Бій Бетербієв — Бівол

​Оскільки Бівол представляє швидкий і технічний бокс, він активно провів перші три раунди, успішно перебиваючи Бетербієва.

Проте з четвертого раунду Бетербієв почав діяти потужніше й агресивніше. Це змусило претендента більше думати про захист, ніж про атаку. До того ж удари Артура почали доходити до цілі, і суперник їх добре відчув.

Наприкінці п’ятого раунду Бівол виглядав дуже втомленим і лише відступав по рингу. Однак у наступній трихвилинці він зібрався, повернувся в бій і знову почав переважати чемпіона за кількістю ударів. Бетербієв лише в кінці раунду спромігся на різку атаку.

Восьмий раунд показав, що Бетербієв почав уповільнюватися. Завдяки цьому поєдинок став спокійнішим, а Бівол впевнено працював на дистанції.

У десятому раунді Артур продовжував наступати, але Дмитро легко з цим справлявся, відповідаючи контратаками з двох-трьох ударів. Завдання Бівола полягало в тому, щоб змушувати чемпіона промахуватися, і це йому вдавалося.

У передостанньому раунді перевага Бівола стала ще очевиднішою. Бетербієв на рингу лише отримував удари в голову й намагався пробити захист суперника.

Дванадцятий раунд запам’ятався активним наступом Бетербієва, але Бівол вдало відзахищався, хоча й поступився за очками в цій трихвилинці.

За підсумками поєдинку судді справедливо віддали перемогу Біволу: 114:114, 116:112, 115:113.

Нагадаємо, раніше Джозеф Паркер нокаутував Мартіна Баколе на початку бою.

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