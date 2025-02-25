Шахтер отказался продавать одного из лидеров команды

Эгиналдо (в центре) перед матчем. Фото: instagram.com/eguinaldo_09/

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" верит в перспективы легионеров команды. Одного из них "горняки" отказались продать во время зимнего трансферного окна.

Эгиналдо останется в украинской команде, сообщает журналист Вене Касагранде.

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Эгиналдо празднует гол. Фото: instagram.com/eguinaldo_09/

Эгиналдо останется в Украине

Сразу два бразильских клуба претендовали на 20-летнего полузащитника "горняков" Эгиналдо. "Коринтианс" и "Сан-Паулу" хотели взять футболиста в аренду с правом выкупа его контракта. Однако "Шахтер" отказал этим клубам.

В украинской команде считают, что левый вингер сможет стать звездой, которую через несколько лет можно будет продать более выгодно. В 2023 году "Шахтер" заплатил за бразильца клубу "Васку да Гама" 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне он сыграл 22 поединка, забил 2 гола и сделал столько же результативных передач.

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