Как живет семья Дмитрия Иванисени в России после измены — фото

Дмитрий Иванисеня и Юлия Скачкова. Фото: instagram.com/skachkova_julia

В украинском футболе есть игроки, которых часто называют предателями. Самый известный из них — Анатолий Тимощук, а чуть менее заметный — Дмитрий Иванисеня.

Вместе с Иванисеней в России живет его жена Юлия Скачкова, о чем сообщает портал Новини.LIVE.

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Дмитрий Иванисеня и Юлия Скачкова с дочкой. Фото: instagram.com/skachkova_julia

Как живет жена Иванисени

Интересно, что пара уроженца Кривого Рога и дончанки поженилась в 2021 году в Украине. Тогда Дмитрий играл за луганскую "Зарю", и это был самый успешный период его карьеры по результатам.

Летом 2021 года Иванисеня стал свободным агентом и вместе с женой переехал в Россию, подписав контракт с "Крыльями Советов". Этот шаг футболиста тогда ошеломил украинских болельщиков.

Жена Иванисени на отдыхе. Фото: instagram.com/skachkova_julia

Еще больший шок вызвал его выбор остаться в "Крыльях Советов" после начала полномасштабной войны. До сих пор Иванисеня играет в России, получая зарплату, которую в Украине ему бы не платили.

Юлия Скачкова занимается хозяйством, пока муж зарабатывает на футбольном поле. Также она воспитывает их дочь.

Семья часто путешествует и делится многочисленными фото из таких поездок. Такая семейная гармония стала возможной благодаря российским доходам Дмитрия.

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