В Ливерпуле приняли сложное решение о будущем Салаха

Мохаммед Салах в матче против "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Phil Noble

Лидер атак английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах может уехать из Европы. Форвард ждет новый контракт от клуба, но у него есть альтернативные варианты для продолжения карьеры.

Руководство "Ливерпуля" может начать переговоры с игроком в ближайшее время, сообщает Daily Mail.

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Один из лучших форвардов чемпионата Англии станет свободным агентом через несколько месяцев. Многие клубы хотят видеть у себя Мохаммеда Салаха, но 32-летний форвард ждет предложение от "красных". Он хотел бы остаться на "Энфилде", где провел последние 8 лет. Однако клуб пока не предложил египтянину новый контракт.

Салах может уйти из "Ливерпуля"

Форвардом "красных" интересуется французский "ПСЖ" и итальянский "Милан". Была информация о том, что Салах может получить приглашение из мадридского "Реала". Приоритетом для Мохаммеда является новый контракт с "Ливерпулем".

В случае, если египтянин не сможет договориться с английским клубом, он может принять предложение от команды из Саудовской Аравии. Название этого клуба не разглашается, однако он готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком мира.

Мохаммед Салах (слева) празднует гол с Домиником Собослаи. Фото: Reuters/Lee Smith

Египтянин стал первым футболистом в истории АПЛ, который оформил 40 результативных действий в двух сезонах. В сезоне 2017/18 на его счету было 32 гола и 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Салах записал на свой счет 25 голов и 16 ассистов.

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