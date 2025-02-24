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Салах выдвинет ультиматум Ливерпулю — форвард хочет сменить клуб

24 февраля 2025 19:09
Валерий Ковалевич - Редактор
В Ливерпуле приняли сложное решение о будущем Салаха
Мохаммед Салах в матче против "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Phil Noble
Валерий Ковалевич - Редактор

Лидер атак английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах может уехать из Европы. Форвард ждет новый контракт от клуба, но у него есть альтернативные варианты для продолжения карьеры

Руководство "Ливерпуля" может начать переговоры с игроком в ближайшее время, сообщает Daily Mail

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Один из лучших форвардов чемпионата Англии станет свободным агентом через несколько месяцев. Многие клубы хотят видеть у себя Мохаммеда Салаха, но 32-летний форвард ждет предложение от "красных". Он хотел бы остаться на "Энфилде", где провел последние 8 лет. Однако клуб пока не предложил египтянину новый контракт. 

Салах может уйти из "Ливерпуля" 

Форвардом "красных" интересуется французский "ПСЖ" и итальянский "Милан". Была информация о том, что Салах может получить приглашение из мадридского "Реала". Приоритетом для Мохаммеда является новый контракт с "Ливерпулем". 

В случае, если египтянин не сможет договориться с английским клубом, он может принять предложение от команды из Саудовской Аравии. Название этого клуба не разглашается, однако он готов сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком мира. 

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах (слева) празднует гол с Домиником Собослаи. Фото: Reuters/Lee Smith

Египтянин стал первым футболистом в истории АПЛ, который оформил 40 результативных действий в двух сезонах. В сезоне 2017/18 на его счету было 32 гола и 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Салах записал на свой счет 25 голов и 16 ассистов. 

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