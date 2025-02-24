В УАФ отказались от Мудрика на фоне допингового скандала

Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: УАФ

Скандал вокруг возможной дисквалификации футболиста сборной Украины Михаила Мудрика набирает обороты. Игрок неожиданно потерял одного из важных союзников в лице УАФ.

Министерство молодежи и спорта Украины выпустило релиз по поводу ситуации с футболистом, сообщает "Спорт-Экспресс".

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В феврале 2025 года должны были стать известны результаты повторной пробы на допинг, которую еще в прошлом году взяли у Михаила Мудрика. Однако украинский футболист так до сих пор и не узнал, что может ждать его в ближайшем будущем. Более того, в Минспорта не планируют участвовать в разбирательствах по этому делу.

Михаил Мудрик (справа) и Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: УАФ

Позиция Минспорта в отношении Мудрика

В заявлении пресс-службы Министерства молодежной политики и спорта Украины идет речь о том, что профильное ведомство не собирается участвовать в разборе причин того, как допинг попал в организм игрока. В "Челси", за который выступает Михаил Мудрик, всерьез обсуждают вероятность подать в суд на УАФ. В лондонском клубе подозревают, что проблема с игроком кроется в его выступлениях за национальную команду.

"В деятельность институтов антидопингового направления Министерство вмешиваться не имеет права, ведь это противоречит антидопинговому законодательству. УАФ в пределах своих полномочий сформировала состав спортивной делегации для участия в соревнованиях Лиги наций УЕФА. В нее, кроме спортсменов и тренерского состава были включены врачи, массажисты, технические работники, которые выполняли свои обязанности на основании трудовых отношений с Ассоциацией", — сообщили в УАФ.

В случае, если вторая проба на допинг Мудрика окажется положительной, Михаилу угрожает длительная дисквалификация на срок до четырех лет.

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