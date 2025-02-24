В УАФ відмовилися від Мудрика на тлі допінгового скандалу

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: УАФ

Скандал навколо можливої дискваліфікації футболіста збірної України Михайла Мудрика набирає обертів. Гравець несподівано втратив одного з важливих союзників в особі УАФ.

Міністерство молоді та спорту України випустило реліз щодо ситуації з футболістом, повідомляє "Спорт-Експрес".

Читайте також:

У лютому 2025 року мали стати відомі результати повторної проби на допінг, яку ще торік узяли в Михайла Мудрика. Однак український футболіст так досі й не дізнався, що може чекати на нього в найближчому майбутньому. Ба більше, у Мінспорту не планують брати участь у розглядах у цій справі.

Михайло Мудрик (праворуч) та Віктор Циганков у збірній України. Фото: УАФ

Позиція Мінспорту щодо Мудрика

У заяві пресслужби Міністерства молодіжної політики та спорту України йдеться про те, що профільне відомство не має наміру брати участь у розборі причин того, як допінг потрапив в організм гравця. У "Челсі", за який виступає Михайло Мудрик, серйозно обговорюють ймовірність подати до суду на УАФ. У лондонському клубі підозрюють, що проблема з гравцем криється в його виступах за національну команду.

"У діяльність інституцій антидопінгового спрямування Міністерство втручатися не має права, адже це суперечить антидопінговому законодавству. УАФ у межах своїх повноважень сформувала склад спортивної делегації для участі в змаганнях Ліги націй УЄФА. До неї, окрім спортсменів та тренерського складу, були включені лікарі, масажисти, технічні працівники, які виконували свої обов'язки на підставі трудових відносин з Асоціацією", — повідомили в УАФ.

У разі, якщо друга проба на допінг Мудрика виявиться позитивною, Михайлу загрожує тривала дискваліфікація на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у річницю повномасштабного вторгнення росіян згадуємо відомих українських спортсменів, які досі мовчать про війну.

Відомий український тренер отримав червону картку за поведінку в одному з перших матчів року в Прем'єр-лізі.

У київському "Динамо" прийняли рішення жорстко покарати футболістів, які спровокували скандал своєю поведінкою.

Геннадій Литовченко допоміг "Дніпру" стати одним із найкращих клубів України — де зараз легенда футболу.