У Ліверпулі ухвалили складне рішення про майбутнє Салаха

Мохаммед Салах у матчі проти "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Phil Noble

Лідер атак англійського "Ліверпуля" Мохаммед Салах може виїхати з Європи. Форвард чекає на новий контракт від клубу, але у нього є альтернативні варіанти для продовження кар'єри.

Керівництво "Ліверпуля" може почати переговори з гравцем найближчим часом, повідомляє Daily Mail.

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Один із найкращих форвардів чемпіонату Англії стане вільним агентом через кілька місяців. Багато клубів хочуть бачити у себе Мохаммеда Салаха, але 32-річний форвард чекає на пропозицію від "червоних". Він хотів би залишитися на "Енфілді", де провів останні 8 років. Однак клуб поки не запропонував єгиптянину новий контракт.

Салах може піти з "Ліверпуля"

Форвардом "червоних" цікавиться французький "ПСЖ" та італійський "Мілан". Була інформація про те, що Салах може отримати запрошення з мадридського "Реала". Пріоритетом для Мохаммеда є новий контракт із "Ліверпулем".

У разі, якщо єгиптянин не зможе домовитися з англійським клубом, він може прийняти пропозицію від команди з Саудівської Аравії. Назву цього клубу не розголошують, проте він готовий зробити Салаха найбільш високооплачуваним гравцем світу.

Мохаммед Салах (ліворуч) святкує гол із Домініком Собослаї. Фото: Reuters/Lee Smith

Єгиптянин став першим футболістом в історії АПЛ, який оформив 40 результативних дій у двох сезонах. У сезоні 2017/18 на його рахунку було 32 голи й 10 результативних передач. У нинішньому сезоні Салах записав на свій рахунок 25 голів та 16 асистів.

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