Як живе сім’я Дмитра Іванісені в Росії після зради — фото

Дмитро Іванисеня та Юлія Скачкова. Фото: instagram.com/skachkova_julia

В українському футболі є гравці, яких часто називають зрадниками. Найвідоміший із них — Анатолій Тимощук, а трохи менш помітний — Дмитро Іванісеня.

Разом з Іванісенею в Росії живе його дружина Юлія Скачкова, про що повідомляє портал Новини.LIVE.

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Дмитро Іванисеня та Юлія Скачкова з донькою. Фото: instagram.com/skachkova_julia

Як живе дружина Іванісені

Цікаво, що пара — уродженець Кривого Рогу та донеччанка — одружилася в 2021 році в Україні. Тоді Дмитро грав за луганську "Зорю", і це був найуспішніший період його кар’єри за результатами.

Влітку 2021 року Іванісеня став вільним агентом і разом із дружиною переїхав до Росії, підписавши контракт із "Крильями Совєтов". Цей крок футболіста тоді приголомшив українських уболівальників.

Дружина Іванісені на відпочинку. Фото: instagram.com/skachkova_julia

Ще більший шок викликав його вибір залишитися в "Крильях Совєтов" після початку повномасштабної війни. Досі Іванісеня грає в Росії, отримуючи зарплату, яку в Україні йому б не платили.

Юлія Скачкова займається господарством, поки чоловік заробляє на футбольному полі. Також вона виховує їхню доньку.

Сім’я часто подорожує і ділиться численними фото з таких поїздок. Така сімейна гармонія стала можливою завдяки російським доходам Дмитра.

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