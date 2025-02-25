Як живе сім’я Дмитра Іванісені в Росії після зради — фото

Як живуть шанувальники Росії — що відомо про дружину Іванісені
В українському футболі є гравці, яких часто називають зрадниками. Найвідоміший із них — Анатолій Тимощук, а трохи менш помітний — Дмитро Іванісеня.
Разом з Іванісенею в Росії живе його дружина Юлія Скачкова, про що повідомляє портал Новини.LIVE.
Як живе дружина Іванісені
Цікаво, що пара — уродженець Кривого Рогу та донеччанка — одружилася в 2021 році в Україні. Тоді Дмитро грав за луганську "Зорю", і це був найуспішніший період його кар’єри за результатами.
Влітку 2021 року Іванісеня став вільним агентом і разом із дружиною переїхав до Росії, підписавши контракт із "Крильями Совєтов". Цей крок футболіста тоді приголомшив українських уболівальників.
Ще більший шок викликав його вибір залишитися в "Крильях Совєтов" після початку повномасштабної війни. Досі Іванісеня грає в Росії, отримуючи зарплату, яку в Україні йому б не платили.
Юлія Скачкова займається господарством, поки чоловік заробляє на футбольному полі. Також вона виховує їхню доньку.
Сім’я часто подорожує і ділиться численними фото з таких поїздок. Така сімейна гармонія стала можливою завдяки російським доходам Дмитра.
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