Чорноморець змінить власника та отримає солідне фінансування

Гравці "Чорноморця" перед матчем. Фото: instagram.com/fcchornomorets/

Одеський "Чорноморець" близький до того, щоб розв'язати фінансові проблеми. Найближчим часом клуб може почати співпрацю із суперником по українській Прем'єр-лізі.

Гравці "Чорноморця" можуть знову почати отримувати виплати за успішні матчі, повідомляє "ТаТоТаке".

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Футболістам одеської команди обіцяють знову платити преміальні. "Чорноморець" був єдиною командою в Прем'єр-лізі, гравці якої не отримували виплати після вдалих поєдинків. Однак фінансова ситуація в клубі починає налагоджуватися, підопічним Олександра Бабича вже заплатили зарплату за листопад 2024 року.

Олександр Бабич спостерігає за грою своєї команди. Фото: УНІАН

Де "Чорноморець" знайшов кошти

Фінансова активність інвесторів "Чорноморця" може бути пов'язана з інтересом до одеського клубу з боку керівництва "Полісся" та його партнерів. Журналіст Михайло Співаковський не виключає, що два клуби Прем'єр-ліги в майбутньому зможуть обмінюватися гравцями й співпрацювати в інших сферах.

Також можливо, що "Чорноморець" змінить власників. Існує ймовірність, що його буде продано інвесторам, які афілійовані з "Поліссям", але не мають прямого стосунку до житомирського клубу.

За підсумками 18 матчів "Чорноморець" посідає передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ. Одесити розпочали 2025 рік із виїзної перемоги над "Колосом" (2:1).

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