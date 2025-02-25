Черноморец сменит владельца и получит солидное финансирование

Игроки "Черноморца" перед матчем. Фото: instagram.com/fcchornomorets/

Одесский "Черноморец" близок к тому, чтобы решить свои финансовые проблемы. В ближайшее время клуб может начать сотрудничество с соперником по украинской Премьер-лиге.

Игроки "Черноморца" могут снова начать получать выплаты за успешные матчи, сообщает "ТаТоТаке".

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Футболистам одесской команды обещают снова платить премиальные. "Черноморец" был единственной командой в Премьер-лиге, игроки которой не получали выплаты после удачных поединков. Однако финансовая ситуация в клубе начинает налаживаться, подопечных Александра Бабича уже заплатили зарплату за ноябрь 2024 года.

Александр Бабич наблюдает за игрой своей команды. Фото: УНИАН

Где "Черноморец" нашел средства

Финансовая активность инвесторов "Черноморца" может быть связана с интересом к одесскому клубу со стороны руководства "Полесье" и его партнеров. Журналист Михаил Спиваковский не исключает, что два клуба Премьер-лиги в будущем смогут обмениваться игроками и сотрудничать в других сферах.

Также возможно, что "Черноморец" сменит владельцев. Существует вероятность, что он будет продан инвесторам, которые аффилированы с "Полесьем", но не имеют прямого отношения к житомирскому клубу.

По итогам 18 матчей "Черноморец" занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ. Одесситы начали 2025 год с выездной победы над "Колосом" (2:1).

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