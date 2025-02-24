Роналду зізнався, як насправді ставиться до Усика

Кріштіану Роналду та Олександр Усик. Фото: instagram.com/cristiano

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик активно провів візит до Саудівської Аравії. Українець побував на футбольному матчі та відвідав вечір боксу.

Потім українець зустрівся з Кріштіану Роналду, про що в Instagram повідомив португалець.

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Усик зустрівся з Роналду

Усик на третій день свого перебування в Саудівській Аравії поїхав з командою на базу футбольного клубу "Аль-Наср", де зустрівся з менеджментом клубу.

Потім на базу приїхав Роналду, з яким вони разом сфотографувалися. Олександр також подарував футболісту футболку житомирського "Полісся".

Кріштіану Роналду та Олександр Усик. Фото: instagram.com/cristiano

"Радий знову бачити тебе, чемпіоне", — написав Роналду.

Усик у соцмережах розповів, що вони з Кріштіану вчаться одне в одного і ведуть теплі розмови.

"Теплі розмови з великим чемпіоном! Завжди вчимося один в одного, ділимося досвідом і насолоджуємося моментом. Респект Кріштіану за його відданість, настрій і мислення. До швидкої зустрічі, мій друже!", — написав Усик.

Усик у Саудівській Аравії став свідком появи двох претендентів на свої титули. Агіт Кабаел претендує на титул WBC, а Джозеф Паркер на пояс WBO.

Нагадаємо, головний тренер клубу УПЛ поскандалив із суддею і був вилучений з поля через дивний пенальті.

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