Роналду зізнався, як насправді ставиться до Усика

Роналду вперше прокоментував зустріч з Усиком
Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик активно провів візит до Саудівської Аравії. Українець побував на футбольному матчі та відвідав вечір боксу.
Потім українець зустрівся з Кріштіану Роналду, про що в Instagram повідомив португалець.
Усик зустрівся з Роналду
Усик на третій день свого перебування в Саудівській Аравії поїхав з командою на базу футбольного клубу "Аль-Наср", де зустрівся з менеджментом клубу.
Потім на базу приїхав Роналду, з яким вони разом сфотографувалися. Олександр також подарував футболісту футболку житомирського "Полісся".
"Радий знову бачити тебе, чемпіоне", — написав Роналду.
Усик у соцмережах розповів, що вони з Кріштіану вчаться одне в одного і ведуть теплі розмови.
"Теплі розмови з великим чемпіоном! Завжди вчимося один в одного, ділимося досвідом і насолоджуємося моментом. Респект Кріштіану за його відданість, настрій і мислення. До швидкої зустрічі, мій друже!", — написав Усик.
Усик у Саудівській Аравії став свідком появи двох претендентів на свої титули. Агіт Кабаел претендує на титул WBC, а Джозеф Паркер на пояс WBO.
Нагадаємо, головний тренер клубу УПЛ поскандалив із суддею і був вилучений з поля через дивний пенальті.
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