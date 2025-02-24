Роналду признался, как на самом деле относится к Усику

Криштиану Роналду и Александр Усик. Фото: instagram.com/cristiano

Чемпион мира по боксу по версиях WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик активно провел визит в Саудовскую Аравию. Украинец побывал на футбольном матче и посетил вечер боксу.

Затем украинец встретился с Криштиану Роналду, о чем в Instagram сообщил португалец.

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Усик встретился с Роналду

Усик на третий день своего пребывания в Саудовской Аравии поехал с командой на базу футбольного клуба "Аль-Наср", где встретился с менеджментом клуба.

Затем на базу приехал Роналду, с которым они вместе сфотографировались. Александр также подарил футболисту футболку житомирского "Полесья".

Криштиану Роналду и Александр Усик. Фото: instagram.com/cristiano

"Рад снова видеть тебя, чемпион", — написал Роналду.

Усик в соцсетях рассказал, что они с Криштиану учатся друг у друга и ведут теплые разговоры.

"Теплые разговоры с великим чемпионом! Всегда учимся друг у друга, делимся опытом и наслаждаемся моментом. Респект Криштиану за его преданность, настрой и мышление. До скорой встречи, мой друг!", — написал Усик.

Усик в Саудовской Аравии стал свидетелем появления двух претендентов на свои титулы. Агит Кабаел претендует на титул WBC, а Джозеф Паркер на пояс WBO.

Напомним, главный тренер клуба УПЛ поскандалил с судьей и был удален с поля из-за странного пенальти.

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