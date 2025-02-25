Криштиану Роналду станет владельцем испанского клуба Ла Лиги

Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/cristiano/

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду собирается развивать свои бизнес-проекты и заниматься инвестированием после окончания карьеры футболиста. Он может занять высокую должность в "Валенсии".

Роналду станет одним из владельцев популярного испанского клуба, сообщает Sport.es.

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Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в ближайшие полтора года, но при этом уже стоит планы относительно деятельности "на пенсии". Португальский футболист уже давно является успешным бизнесменом. Он развивает собственный бренд CR7, инвестирует в гостиничный бизнес и частный сектор. А скоро футболист может стать владельцем известного клуба.

Какой клуб купит Роналду

Испанская "Валенсия" давно переживает серьезный финансовый и игровой кризис, а болельщики команды мечтают о смене владельца клуба. По итогам 25 матчей "летучие мыши" занимают 18 место в турнирной таблице. Команда претендует на вылет в Сегунду, и смены тренеров не улучшают игру "Валенсии".

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/cristiano/

Инвесторы из Саудовской Аравии хотят приобрести испанский клуб. Большую часть средств выделит наследный принц Мухаммед ибн Салман. Криштиану Роналду тоже вложит деньги в развитие "Валенсии" и возьмет на себя управление известным клубом.

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