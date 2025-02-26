Бущан становится героем Аль-Шабаба и чемпионата Саудовской Аравии

Георгий Бущан работает на тренировке. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Опыт неудачного сезона "Динамо" в еврокубках помогает вратарю сборной Украины Георгию Бущану демонстрировать свои лучшие качества в чемпионате Саудовской Аравии по футболу. Голкипер постоянно оказывается в центре внимания местных болельщиков.

Бущану еще ни разу не удавалось сохранить ворота своей новой команды "Аль-Шабаб" в неприкосновенности, сообщает портал Новини.LIVE.

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Георгий Бущан помог "Аль-Шабабу" обыграть на выезде "Аль-Райед" со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Бывший футболист "Динамо" записал на свой счет 6 сэйвов и стал одним из лучших игроков поединка по версии SofaScore с оценкой 7,3.

Георгий Бущан во время матча. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Сложный период карьеры Бущана

Команда Фатиха Терима (Турция), в который выступают такие звезды, как Янник Карраско (Бельгия) и Джакомо Банавентура (Италия), является середняком национального первенства Саудовской Аравии. После 22 матчей она занимает 6-е место в турнирной таблице, где лидирует "Аль-Иттихад".

Бущан принял участие в 5 матчах, в которых пропустил 10 голов. За это время "Аль-Шабаб" выиграл всего в двух случаях, а Георгия ни разу не смог сохранить ворота в неприкосновенности. Однако в 18-м туре именно сэйв украинца был признан лучшим действием голкипера во всех матчах игрового дня.

Украинец Бущан в чемпионате Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Болельщики "Аль-Шабаба" хвалят Бущана в социальных сетях после каждого поединка. Они отмечают, что с другим вратарем команда могла пропустить вдвое больше в последних турах. Критика достается в основном футболистам линии обороны и тренерскому штабу.

Игровая форма Бущана может привести к тому, что именно он будет основным голкипером сборной Украины в матчах Лиги Наций с Бельгией. Анатолий Трубин допускает ошибки в своих последних поединках, а Андрей Лунин сидит на скамейке запасных "Реала".

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