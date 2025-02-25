Ребров может усилить сборную Украины пятью дебютантами

Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Главному тренеру национальной сборной Сергею Реброву перед стыковыми матчами Лиги наций с Бельгией и отбором на чемпионат мира предстоит вдохнуть новую жизнь в команду. Результаты сборной в последнее время ухудшились, и она нуждается в обновлении.

Основным усилением могут стать молодые игроки, которые давно стучатся в двери команды. Ранее Ребров уже демонстрировал желание обновить состав, вызвав в сборную Егора Ярмолюка из "Брентфорда" и Алексея Сыча, выступавшего тогда за "Рух".

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Вісенте Гомес та Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Игроки из УПЛ

На левом фланге киевского "Динамо" в этом сезоне засиял Константин Вивчаренко, который наконец-то выиграл конкуренцию у Владислава Дубинчака.

Этот быстрый, выносливый футболист умеет подключаться к атакам, что делает его отличным кандидатом для сборной. На молодежном Евро он уже доказал свой уровень, а в чемпионате продолжает прогрессировать, привлекая внимание клубов из Испании.

Вивчаренко мог бы стать подстраховкой для Виталия Миколенко в случае его травмы.

Константин Вивчаренко. Фото: "Динамо"

Еще один талант подрастает в "Ворскле" — Илья Крупский. Сейчас он доигрывает сезон в Полтаве на правах аренды, хотя уже перешел в "Металлист 1925".

Его игра в атаке впечатляет, и на данный момент он выглядит не хуже Сыча. Ефим Конопля, бывший основным правым защитником сборной, потерял практику в "Шахтере", а Александр Тымчик часто травмируется и уже немолод.

Весной 2025 года Крупский мог бы стать отличным вариантом для национальной команды.

Илья Крупский. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Игроки из иностранных лиг

В турецком "Трабзонспоре" Арсений Батагов стал незаменимым игроком основы.

Лидер всех молодежных и юношеских сборных Украины, он превосходит Таловерова и Бондаря, а также отлично продвигает атаки.

В сборной он может стать надежной заменой Николаю Матвиенко, и его вызов на матчи с Бельгией выглядит вполне вероятным.

Арсений Батагов. Фото: instagram.com/arsenii_batahov

В немецком "Байере" на перспективу выделяется форвард Артем Степанов.

Этому нападающему пророчат большое будущее: он звезда юношеского состава клуба и уже дебютировал за первую команду. Высокий, техничный, с отличным чутьем на голы, Степанов успел сыграть в Лиге чемпионов. Его сравнивают с молодым Холандом, но до основы сборной ему еще нужно расти.

Приглашение в национальную команду могло бы стать шагом на перспективу, тем более что немецкая сборная уже проявляет к нему интерес.

Артем Степанов. Фото: instagram.com/artem.stepaanov

Зимой Геннадий Синчук перешел из харьковского "Металлиста" (Первая лига) в "Монреаль" (МЛС) через сделку с "Болоньей" за 5 млн евро.

Игрок приобретался для итальянского клуба, но пока набирается опыта в Северной Америке. Синчук играет на позиции правого вингера или атакующего полузащитника, выделяясь дриблингом, видением поля и смелостью.

Его опыт в МЛС может превратить его в креативный двигатель сборной. Пока это лишь перспективы, но весьма многообещающие.

Геннадий Синчук. Фото: instagram.com/synchuk_10

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