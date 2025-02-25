Ребров може посилити збірну України п'ятьма дебютантами

Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Головному тренеру національної збірної Сергію Реброву перед стиковими матчами Ліги націй з Бельгією і відбором на чемпіонат світу належить вдихнути нове життя в команду. Результати збірної останнім часом погіршилися, і вона потребує оновлення.

Основним посиленням можуть стати молоді гравці, які давно стукають у двері команди. Раніше Ребров уже демонстрував бажання оновити склад, викликавши до збірної Єгора Ярмолюка з "Брентфорда" та Олексія Сича, який виступав тоді за "Рух".

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Вісенте Гомес та Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Гравці з УПЛ

На лівому фланзі київського "Динамо" цього сезону засяяв Костянтин Вівчаренко, який нарешті виграв конкуренцію у Владислава Дубінчака.

Цей швидкий, витривалий футболіст вміє підключатися до атак, що робить його чудовим кандидатом для збірної. На молодіжному Євро він уже довів свій рівень, а в чемпіонаті продовжує прогресувати, привертаючи увагу клубів з Іспанії.

Вівчаренко міг би стати підстраховкою для Віталія Миколенка в разі його травми.

Костянтин Вівчаренко. Фото: "Динамо"

Ще один талант підростає у "Ворсклі" — Ілля Крупський. Зараз він дограє сезон у Полтаві на правах оренди, хоча вже перейшов до "Металіста 1925".

Його гра в атаці вражає, і на цю мить він виглядає не гірше за Сича. Юхим Конопля, який був основним правим захисником збірної, втратив практику в "Шахтарі", а Олександр Тимчик часто травмується і вже немолодий.

Навесні 2025 року Крупський міг би стати чудовим варіантом для національної команди.

Ілля Крупський. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Гравці з іноземних ліг

У турецькому "Трабзонспорі" Арсеній Батагов став незамінним гравцем основи. Лідер усіх молодіжних та юнацьких збірних України, перевершує Таловерова і Бондаря, а також відмінно просуває атаки.

У збірній він може стати надійною заміною Миколі Матвієнку, і його виклик на матчі з Бельгією виглядає цілком імовірним.

Арсеній Батагов. Фото: instagram.com/arsenii_batahov

У німецькому "Баєрі" на перспективу виділяється форвард Артем Степанов. Цьому нападнику пророкують велике майбутнє: він зірка юнацького складу клубу і вже дебютував за першу команду.

Високий, технічний, з чудовим чуттям на голи, Степанов встиг зіграти в Лізі чемпіонів. Його порівнюють із молодим Голандом, але до основи збірної йому ще потрібно рости.

Запрошення в національну команду могло б стати кроком на перспективу, тим паче що німецька збірна вже проявляє до нього інтерес.

Артем Степанов. Фото: instagram.com/artem.stepaanov

Взимку Геннадій Сінчук перейшов із харківського "Металіста" (Перша ліга) в "Монреаль" (МЛС) через угоду з "Болоньєю" за 5 млн євро.

Гравця купували для італійського клубу, але поки що він набирається досвіду в Північній Америці.

Сінчук грає на позиції правого вінгера або атакувального півзахисника, виділяючись дриблінгом, баченням поля і сміливістю. Його досвід у МЛС може перетворити його на креативний двигун збірної. Поки що це лише перспективи, але вельми багатообіцяючі.

Геннадій Сінчук. Фото: instagram.com/synchuk_10

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