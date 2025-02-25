Ліонель Мессі влітку повернеться до Барселони

Ліонель Мессі під час матчу. Фото: Reuters/Sam Navarro

Ліонель Мессі готується до гучного повернення до "Барселони". Аргентинець хоче зіграти ще хоча б рік у складі каталонської команди.

Перехід Мессі відбудеться влітку 2025 року, повідомляє Fichajes.net.

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Ліонель Мессі є вихованцем "Барселони". Після відходу з каталонського клубу він возз'єднався з Неймаром у французькому "ПСЖ", а зараз виступає за американський "Інтер". Разом з аргентинцем грають його колишні партнери по "Барселоні" Луїс Суарес, Жорді Альба та Серхіо Бускетс.

Перед завершенням кар'єри Мессі хоче провести сезон в аргентинському "Расінгу", але до цього він мріє знову вдягнути синьо-гранатову футболку.

Повернення Мессі в "Барселону"

Каталонський клуб закінчує реконструкцію свого стадіону "Камп Ноу". Ліонель Мессі йшов із "Барселони" зі сльозами на очах. Аргентинець не приховує, що хоче завершити свою главу в каталонському клубі з іншим настроєм.

Ліонель Мессі бореться з воротарем. Фото: Reuters/Sam Navarro

Влітку у 37-річного Мессі закінчиться контракт з "Інтером". Він планує на рік перейти в "Барселону" на правах вільного агента. При цьому Ліонель згоден бути не основним гравцем команди Ганса-Дітера Фліка.

У 2025 році Мессі зіграв за "Інтер Маямі" 2 матчі, в яких забив 1 м'яч і зробив 2 результативні передачі.

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