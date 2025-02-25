Максим Кличко дебютував у розгромі Португалії на Євробаскеті

Син Віталія Кличка результативно дебютував за збірну України
Збірна України з баскетболу провела матч шостого туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2025. Підопічні Айнарса Багатскіса розгромили Португалію з рахунком 88:60.
У грі дебютував син колишнього чемпіона світу з боксу та мера Києва Віталія Кличка Максим, повідомив портал Новини.LIVE.
Кличко зіграв результативно
Оскільки Україна програла попередні п’ять матчів, то ще до виїзду в Португалію втратила шанси на вихід на Євробаскет. Саме тому головний тренер дав ігрові хвилини молоді.
Максим Кличко зіграв у матчі 9 хвилин 19 секунд. За відведений час центровий набрав сім очок, зробив два підбирання.
Кличко реалізував два двоочкові кидки з двох та три штрафні кидки з чотирьох.
Зазначимо, що Кличко-молодший грає у молодіжній команді "Монако", доросла команда якого є одним з лідерів чемпіонату Франції та Євроліги.
Також за збірну України дебютував молодий Михайло Бублик, у якого одне очко майже за 12 хвилин.
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