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Син Віталія Кличка результативно дебютував за збірну України

25 лютого 2025 11:43
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Максим Кличко дебютував у розгромі Португалії на Євробаскеті
Збірна України з баскетболу. Фото: ФБУ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна України з баскетболу провела матч шостого туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2025. Підопічні Айнарса Багатскіса розгромили Португалію з рахунком 88:60.

У грі дебютував син колишнього чемпіона світу з боксу та мера Києва Віталія Кличка Максим, повідомив портал Новини.LIVE.

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Максим Кличко в молодіжній збірній. Фото: ФБУ

Кличко зіграв результативно

Оскільки Україна програла попередні п’ять матчів, то ще до виїзду в Португалію втратила шанси на вихід на Євробаскет. Саме тому головний тренер дав ігрові хвилини молоді.

Максим Кличко зіграв у матчі 9 хвилин 19 секунд. За відведений час центровий набрав сім очок, зробив два підбирання.

Кличко реалізував два двоочкові кидки з двох та три штрафні кидки з чотирьох.

Зазначимо, що Кличко-молодший грає у молодіжній команді "Монако", доросла команда якого є одним з лідерів чемпіонату Франції та Євроліги.

Також за збірну України дебютував молодий Михайло Бублик, у якого одне очко майже за 12 хвилин.

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