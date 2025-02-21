Збірна України програла Словенії та не вийшла на Євробаскет-2025

Денис Лукашов після гри зі Словенією. Фото: ФБУ

У Ризі відбувся матч п’ятого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2025 в групі А. Україна у статусі номінального господаря приймала Словенію.

В першому матчі після повернення головного тренера Айнарса Багатскіса команда програла з рахунком 71:83, повідомив портал Новини.LIVE.

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Артем Пустовий. Фото: ФБУ

Чергова поразка України

Для України матч зі Словенією був найважливішим у відборі, оскільки команда, яка почала сезон з тренером Віталієм Степановським, програла чотири гри. У команди були математичні шанси, якби вони перемогли словенців та португальців.

Однак, з першої чверті команда Словенії мала перевагу, бо українці показали погану реалізацію штрафних та триочкових кидків.

Ще однією великою проблемою України стали втрати м’яча, які інколи зривали спроби команди наздогнати суперника.

Найкраще в збірній України зіграли Артем Пустовий та Богдан Близнюк, у яких по 16 очок. Однак, часто у вирішальні моменти вони помилялися.

Україна — Словенія 71:84 (22:24, 14:21, 19:21, 16:18)

Україна: Зотов 6 + 6 передач, Крутоус 0, Близнюк 16, Конєв 5, Пустовий 16 + 7 підбирань – старт; Санон 11, Новицький 6, Бобров 5 + 7 підбирань, Ткаченко 4 + 7 підбирань, Лукашов 2, Сипало 0

Через поразку від Словенії збірна України вперше з 2009 року не зіграє на чемпіонаті Європи з баскетболу.

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