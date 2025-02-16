Працівники ТЦК затримали гравця збірної України — що відомо

Гравці збірної України під час матчу. Фото: FBU.ua

Збірна України з баскетболу готується до вирішальних матчів у відборі на Євробаскет. Одного із ключових гравців команди Багатскіса затримали працівники ТЦК.

Форвард "Дніпра" Володимир Конєв був знятий з поїзда, який їхав у Латвію на відбіркові поєдинки збірної, його доставили до луцького ТЦК, пише на своїй сторінці у Facebook президент клубу Валерій Кондратьєв.

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За його словами, це сталося з невідомих причин. У самого гравця була бронь від Міністерства молоді та спорту.

Гравець "Дніпра" Володимир Конєв. Фото: Facebook Валерія Кондратьєва

Що відомо про ситуацію з Конєвим

Президент "Дніпра" Валерій Кондратьєв повідомив, що на матчі збірної України відправились "найкращі гравці клубу — Володимир Конєв та Даниїл Сипало".

"Однак з невідомих причин Конєва зняли з поїзда та доправили до ТЦК в Луцьку для з’ясування обставин", — зазначив він.

Кондратьєв звернувся за допомогою до міністра молоді та спорту Матвія Бідного, голови НОК Вадима Гутцайта, генерального секретаря ФБУ Володимира Драбіковського та президента ФБУ Михайла Бродського.

Він просить допомогти врегулювати цю ситуацію та "надати гравцеві можливість продовжити захищати честь нашої країни на міжнародній арені — та само, як це роблять представники інших команд".

Збірна України свій наступний матч проведе 21 лютого проти збірної Словенії. Потім, 24 лютого команда Багатскіса зіграє проти Португалії.

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