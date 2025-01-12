Багатскис рассказал, видит ли Максима Кличко в сборной Украины

Украинский баскетболист Максим Кличко. Фото: instagram.com/maximklitschko1

Сборная Украины по баскетболу получила нового тренера. Теперь встает вопрос относительно кадров, которые могут попасть в сборную.

Главный тренер национальной сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис в интервью Sport-Express.ua отметил, что Максим Кличко, сын Виталия Кличко может дорасти до уровня сборной.

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На данный момент Максим Кличко принимал участие в матчах молодежной сборной. Там он неплохо запомнился.

Что Багатскис сказал о Кличко

"Кличко — интересный парень, он огромный по своим габаритам и просто играет с большим желанием и энергией. И это предоставляет достаточно пространства маленьким игрокам", — сказал Багатскис.

По его словам, Кличко надо добавить в технике при обыгрыше вблизи кольца.

"Думаю, этот год во Франции пойдет ему на пользу и он непременно дорастет до статуса кандидата в сборную", — подытожил Багатскис.

Ранее сообщалось, что Максим Кличко занимается в структуре французского "Монако".

Напомним, Айнарс Багатскис возглавил сборную Украины в конце 2024 года.

За месяц до того сборная Украины потерпела четвертое поражение в отборе на Евробаскет.