Багатскис рассказал, видит ли Максима Кличко в сборной Украины

Тренер сборной Украины предсказал будущее сына Кличко
Сборная Украины по баскетболу получила нового тренера. Теперь встает вопрос относительно кадров, которые могут попасть в сборную.
Главный тренер национальной сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис в интервью Sport-Express.ua отметил, что Максим Кличко, сын Виталия Кличко может дорасти до уровня сборной.
На данный момент Максим Кличко принимал участие в матчах молодежной сборной. Там он неплохо запомнился.
Что Багатскис сказал о Кличко
"Кличко — интересный парень, он огромный по своим габаритам и просто играет с большим желанием и энергией. И это предоставляет достаточно пространства маленьким игрокам", — сказал Багатскис.
По его словам, Кличко надо добавить в технике при обыгрыше вблизи кольца.
"Думаю, этот год во Франции пойдет ему на пользу и он непременно дорастет до статуса кандидата в сборную", — подытожил Багатскис.
Ранее сообщалось, что Максим Кличко занимается в структуре французского "Монако".
Напомним, Айнарс Багатскис возглавил сборную Украины в конце 2024 года.
За месяц до того сборная Украины потерпела четвертое поражение в отборе на Евробаскет.
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