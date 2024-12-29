Багатскіс вдруге очолив збірну України з баскетболу — деталі

Збірну України з баскетболу очолив іноземець
У збірній України з баскетболу змінився головний тренер. При цьому, її очолив не той кандидат, якого пророкували ЗМІ.
Новим головним тренером національної збірної України з баскетболу став латвійський фахівець Айнарс Багатскіс, повідомляє ФБУ.
Це вже друга поява Багатскіса на чолі збірної України. Він очолював українську команду з тривня 2019 року протягом 3,5 років.
Що відомо про Багатскіса
Під керівництвом Айнарса Багатскіса збірна України вийшла на Євробаскет-2022, де дійшла до плей-оф.
Збірна України з Багатскісом провела 24 офіційні матчі, у яких здобула 13 перемог.
Раніше Айнарс Багатскіс тренував "Кривбас", "Будівельник" та "Київ-Баскет". Крім того, він працював у командах з Латвії, Грузії, Туреччини, Ізраїля, Німеччини та Румунії.
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