Хто очолить збірну України з баскетболу — відоме ім'я

Збірна України грає проти Ізраїлю у відборі до Євробаскету. Фото: https://www.instagram.com/fbu_official/

У збірній Україні з баскетболу очікуються серйозні кадрові зміни. На вирішальні матчі відбору на чемпіонат Європи її виведе новий наставник.

Головний тренер БК "Запоріжжя" Валерій Плеханов може стати новим наставником національної збірної України з баскетболу, повідомляє "Чемпіон".

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Валерій Плеханов (на передньому плані) під час матчу. Фото: instagram.com/plehanovvalery

Хто такий Валерій Плеханов

Окрім "Запоріжжя", Плеханов наразі очолює молодіжну збірну України U-20. Разом з нею він завоював друге місце на чемпіонаті Європи у Дивізіоні B, який проходив цього літа.

Плеханов також входив до тренерського штабу Айнарса Багатскіса, коли той очолював збірну України.

Національна збірна України з баскетболу у лютому зіграє вирішальні матчі у відборі на Чемпіонат Європи. На них чекають поєдинки проти збірних Словенії та Португалії.

Поки що Україна посідає останнє місце в групі, програвши усі чотири попередні поєдинки.

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