Хто очолить збірну України з баскетболу — відоме ім'я

Стало відомо, хто може очолити збірну України з баскетболу
У збірній Україні з баскетболу очікуються серйозні кадрові зміни. На вирішальні матчі відбору на чемпіонат Європи її виведе новий наставник.
Головний тренер БК "Запоріжжя" Валерій Плеханов може стати новим наставником національної збірної України з баскетболу, повідомляє "Чемпіон".
Напередодні збірна залишилась без тренера, Віталія Степановського було звільнено. Саме Плеханов може його замінити на чолі національної команди.
Хто такий Валерій Плеханов
Окрім "Запоріжжя", Плеханов наразі очолює молодіжну збірну України U-20. Разом з нею він завоював друге місце на чемпіонаті Європи у Дивізіоні B, який проходив цього літа.
Плеханов також входив до тренерського штабу Айнарса Багатскіса, коли той очолював збірну України.
Національна збірна України з баскетболу у лютому зіграє вирішальні матчі у відборі на Чемпіонат Європи. На них чекають поєдинки проти збірних Словенії та Португалії.
Поки що Україна посідає останнє місце в групі, програвши усі чотири попередні поєдинки.
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