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Известно, кто может возглавить сборную Украины по баскетболу

29 декабря 2024 13:05
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Кто возглавит сборную Украины по баскетболу — известно имя
Сборная Украины играет против Израиля в отборе в Евробаскет. Фото: https://www.instagram.com/fbu_official/
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В сборной Украины по баскетболу ожидаются серьезные кадровые перемены. На решающие матчи отбора на чемпионат Европы ее выведет новый наставник.

Главный тренер БК "Запорожье" Валерий Плеханов может стать новым наставником национальной сборной Украины по баскетболу, сообщает "Чемпион".

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Валерий Плеханов во время матча
Валерий Плеханов (на переднем плане) в матче. Фото: instagram.com/plehanovvalery

Кто такой Валерий Плеханов

Кроме "Запорожья", Плеханов возглавляет молодежную сборную Украины U-20. Вместе с ней он завоевал второе место на чемпионате Европы в Дивизионе B, проходившем этим летом.

Плеханов также входил в тренерский штаб Айнарса Багатскиса, когда тот возглавлял сборную Украины.

Национальная сборная Украины по баскетболу в феврале сыграет решающие матчи в отборе на Чемпионат Европы. Их ждут поединки против сборных Словении и Португалии.

Пока Украина занимает последнее место в группе, проиграв все четыре предыдущих поединка.

Напомним, тренер сборной Украины по теннису не вернулся на родину после Australian Open.

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спорт Баскетбол Сборная Украины по баскетболу Виталий Степановский спортсмены

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