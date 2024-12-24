Віталій Миколенко повідомив, що стане батьком — вони з дружиною чекають на дитину

Віталій та Вікторія Миколенко.

У збірній України з футболу побільшає на одного молодого батька. Лівий захисник "Евертона" Віталій Міколенко повідомив, що стане батьком.

Відповідний пост Миколенко опублікував у Instagram.

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Віталій Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

У Миколенка чекають поповнення у сім'ї

Миколенко в соцмережах опублікував фото зі знімком УЗД, дитячими черевиками та дружиною Вікторією, у якої вже помітний живіт.

Також Віталій написав, що чекає на дитину.

"Ми чекаємо на тебе", — написав Віталій.

Віталій та Вікторія Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

Зазначимо, що 25-річний уродженець Черкас цього сезону провів за "Евертон" 15 матчів, де віддав один асист. У крайній грі проти "Челсі" (0:0) Віталій був найкращим гравцем на полі у складі своєї команди.

Контракт Миколенка з "Евертоном" діє до 30 червня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 28 млн євро.

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