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Миколенко — рекордсмен Евертона й найкращий гравець матчу з Челсі

22 грудня 2024 21:47
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Евертон — Челсі зіграли внічию: Миколенко зірка матчу
Віталій Миколенко у матчі проти "Челсі". Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У 17-му турі АПЛ у Ліверпулі "Евертон" приймав лондонський "Челсі". У складі господарів з перших хвилин матчу вийшов лівий захисник Віталій Миколенко.

"Евертону" вдалося перервати восьмиматчеву переможну серію "Челсі", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Дуже часто у матчах "Евертона" з лідерами АПЛ команді заради взяття очок потрібно поставити автобус біля своїх воріт та відбиватися. Господарі вміють грати такі матчі, але цього разу все було інакше. "Челсі" просто не хотів атакувати, бити по воротах та давити суперника.

У такому матчі "Евертон" спокійно захищався та виграв одне очко. Команда Марески не лише перервала переможну серію, а й відпустила "Ліверпуль" у турнірній таблиці.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко. Фото: Reuters

Для Миколенка матч став 100-м у топових чемпіонатах, і він у рейтингу "Клубу 100" посів 10-те місце. У Віталія 89 ігор в АПЛ, сім у Кубку Англії та чотири у Кубку ліги.

Український лівий захисник провів на полі весь відведений час та отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку 8.0 та став зіркою матчу. Портал Sofascore поставив українцю оцінку за матч — 7,9. Більше одержав лише футболіст "Челсі" Енцо Фернандес.

"Евертон" - "Челсі" — 0:0

Евертон: Пікфорд — Янг (Коулман, 73), Тарковскі, Брантуейт, Миколенко — Мангала, Гейє — Харрісон (Ліндстрем, 73), Дукуре, Ндіайє — Кальверт-Льюїн (Бету, 73).

"Челсі": Санчес — Гюсто, Адарабіо, Дісасі, Колвілл — Кайседо, Фернандес — Нету (Мадуеке, 75), Палмер, Санчо — Джексон (Нкунку, 75).

Попередження: Ндіайє, Пікфорд, Янг, Бету — Дісасі

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футбол Евертон Віталій Миколенко Челсі українські легіонери (футбол)

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