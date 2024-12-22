Эвертон — Челси сыграли вничью: Миколенко звезда матча

Виталий Миколенко в матче против "Челси". Фото: Reuters

В 17-м туре АПЛ в Ливерпуле "Эвертон" принимал лондонский "Челси". В составе хозяев с первых минут матча вышел левый защитник Виталий Миколенко.

"Эвертону" удалось прервать восьмиматчевую победную серию "Челси", передает портал Новини.LIVE.

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Очень часто в матчах "Эвертона" с лидерами АПЛ команде ради взятия очков нужно поставить автобус у своих ворот и отбиваться. Хозяева умеют играть такие матчи, но на этот раз все было иначе. "Челси" просто не хотел атаковать, бить по воротам и давить соперника.

В таком матче "Эвертон" спокойно защищался и выиграл одно очко. Команда Марески же не только прервала победную серию, но и отпустила "Ливерпуль" в турнирной таблице.

Виталий Миколенко. Фото: Reuters

Для Миколенко прошедший матч стал 100-м в топовых чемпионатах, и он в рейтинге "Клуба 100" занял 10-е место. У Виталия 89 игр в АПЛ, семь в Кубке Англии и четыре в Кубке лиги.

Украинский левый защитник провел на поле все отведенное время и поучил от статистического портала WhoScored оценку 8.0 и стал звездой матча. Портал Sofascore поставил украинцу оценку за матч — 7,9. Больше получил лишь футболист "Челси" Энцо Фернандес.

"Эвертон" — "Челси" — 0:0

Эвертон: Пикфорд — Янг (Коулман, 73), Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Мангала, Гейе — Харрисон (Линдстрем, 73), Дукуре, Ндиайе — Кальверт-Льюин (Бету, 73).

"Челси": Санчес — Гюсто, Адарабийо, Дисаси, Колвилл — Кайседо, Фернандес — Нету (Мадуэке, 75), Палмер, Санчо — Джексон (Нкунку, 75).

Предупреждения: Ндиайе, Пикфорд, Янг, Бету — Дисаси

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