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Лидер сборной Украины по футболу ждет первенца

24 декабря 2024 12:06
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Виталий Миколенко сообщил, что станет отцом — они с женой ждут ребенка
Виталий и Виктория Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В сборной Украины по футболу станет больше на одного молодого отца. Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сообщил, что станет отцом.

Соответствующий пост Миколенко оставил в Instagram.

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Виталий и Виктория Миколенко
Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

У Миколенко ждут пополнения в семье

Миколенко в соцсетях опубликовал фото с фото УЗИ, детскими ботинками и с женой Викторией, у которой уже заметен живот.

Также Виталий написал, что ждет ребенка.

"Мы ждем тебя", — написал Виталий.

Виталий и Виктория Миколенко
Виталий и Виктория Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

Отметим, что 25-летний уроженец Черкасс в текущем сезоне провел за "Эвертон" 15 матчей, где отдал один ассист. В крайней игре против "Челси" (0:0) Виталий был лучшим игроком на поле в составе своей команды.

Контракт Миколенко с "Эвертоном" действует до 30 июня 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 28 млн евро.

Напомним, Андрей Ярмоленко в качестве будущего спортивного директора "Динамо" пытается подписать молодую звезду УПЛ.

Звезда сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный перейдет в немецкий клуб.

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футбол Эвертон Виталий Миколенко беременность ребенок украинские легионеры (футбол)

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12:22 Орбан допустил, когда закончится война в Украине

12:21 Израиль сообщает о сдвигах в соглашениях с ХАМАСом

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:19 Небо затянут облака — какую погоду ждать харьковчанам завтра

12:06 Лидер сборной Украины по футболу ждет первенца

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