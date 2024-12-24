Виталий Миколенко сообщил, что станет отцом — они с женой ждут ребенка

Виталий и Виктория Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

В сборной Украины по футболу станет больше на одного молодого отца. Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко сообщил, что станет отцом.

Соответствующий пост Миколенко оставил в Instagram.

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Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

У Миколенко ждут пополнения в семье

Миколенко в соцсетях опубликовал фото с фото УЗИ, детскими ботинками и с женой Викторией, у которой уже заметен живот.

Также Виталий написал, что ждет ребенка.

"Мы ждем тебя", — написал Виталий.

Виталий и Виктория Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

Отметим, что 25-летний уроженец Черкасс в текущем сезоне провел за "Эвертон" 15 матчей, где отдал один ассист. В крайней игре против "Челси" (0:0) Виталий был лучшим игроком на поле в составе своей команды.

Контракт Миколенко с "Эвертоном" действует до 30 июня 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 28 млн евро.

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