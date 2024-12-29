Багатскис во второй раз возглавил сборную Украины по баскетболу — детали

Сборная Украины по баскетболу против Израиля Фото: instagram.com/fbu_official

В сборной Украины по баскетболу сменился главный тренер. При этом ее возглавил не тот кандидат, которого предсказывали СМИ.

Новым главным тренером национальной сборной Украины по баскетболу стал латвийский специалист Айнарс Багатскис, сообщает ФБУ.

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Это уже второе появление Багатскиса во главе сборной Украины. Он возглавлял украинскую команду с мая 2019 года в течение 3,5 лет.

Что известно о Багатскисе

Под руководством Айнарса Багатскиса сборная Украины вышла на Евробаскет-2022, где дошла до плей-офф.

Сборная Украины с Багатскисом провела 24 официальных матча, в которых одержала 13 побед.

Ранее Айнарс Багатскис тренировал "Кривбасс", "Будивельник" и "Киев-Баскет". Кроме того, он работал в командах из Латвии, Грузии, Турции, Израиля, Германии и Румынии.

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