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Тренер збірної України передбачив майбутнє сина Кличка

12 січня 2025 19:49
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Багатскіс розповів, чи бачить Максима Кличка в збірній України
Український баскетболіст Максим Кличко. Фото: instagram.com/maximklitschko1
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Збірна України з баскетболу отримала нового тренера. Тепер постає питання щодо кадрів, які можуть потрапити до збірної.

Головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс в інтерв'ю Sport-Express.ua зазначив, що Максим Кличко, син Віталія Кличка може дорости до рівня збірної.

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Наразі Максим Кличко брав участь у матчах молодіжної збірної. Там він непогано запам'ятався.

Що Багатскіс сказав про Кличка

"Кличко — цікавий хлопець, він величезний за своїми габаритами та просто грає з великим бажанням та енергією. І це надає достатньо простору маленьким гравцям", — сказав Багатскіс.

За його словами, Кличку треба додати в техніці поблизу кільця.

"Гадаю, цей рік у Франції піде йому на користь і він неодмінно доросте до статусу кандидата у збірну", — підсумував Багатскіс.

Раніше повідомлялося, що Максим Кличко займається у структурі французького "Монако".

Нагадаємо, Айнарс Багатскіс очолив збірну України наприкінці 2024 року. 

За місяць до того збірна України зазнала четвертої поразки у відборі на Євробаскет. 

спорт Баскетбол Айнарс Багатскіс Збірна України з баскетболу Максим Кличко

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