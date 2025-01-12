Багатскіс розповів, чи бачить Максима Кличка в збірній України

Український баскетболіст Максим Кличко. Фото: instagram.com/maximklitschko1

Збірна України з баскетболу отримала нового тренера. Тепер постає питання щодо кадрів, які можуть потрапити до збірної.

Головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс в інтерв'ю Sport-Express.ua зазначив, що Максим Кличко, син Віталія Кличка може дорости до рівня збірної.

Читайте також:

Наразі Максим Кличко брав участь у матчах молодіжної збірної. Там він непогано запам'ятався.

Що Багатскіс сказав про Кличка

"Кличко — цікавий хлопець, він величезний за своїми габаритами та просто грає з великим бажанням та енергією. І це надає достатньо простору маленьким гравцям", — сказав Багатскіс.

За його словами, Кличку треба додати в техніці поблизу кільця.

"Гадаю, цей рік у Франції піде йому на користь і він неодмінно доросте до статусу кандидата у збірну", — підсумував Багатскіс.

Раніше повідомлялося, що Максим Кличко займається у структурі французького "Монако".

Нагадаємо, Айнарс Багатскіс очолив збірну України наприкінці 2024 року.

За місяць до того збірна України зазнала четвертої поразки у відборі на Євробаскет.