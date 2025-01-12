Багатскіс розповів, чи бачить Максима Кличка в збірній України

Тренер збірної України передбачив майбутнє сина Кличка
Збірна України з баскетболу отримала нового тренера. Тепер постає питання щодо кадрів, які можуть потрапити до збірної.
Головний тренер національної збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс в інтерв'ю Sport-Express.ua зазначив, що Максим Кличко, син Віталія Кличка може дорости до рівня збірної.
Наразі Максим Кличко брав участь у матчах молодіжної збірної. Там він непогано запам'ятався.
Що Багатскіс сказав про Кличка
"Кличко — цікавий хлопець, він величезний за своїми габаритами та просто грає з великим бажанням та енергією. І це надає достатньо простору маленьким гравцям", — сказав Багатскіс.
За його словами, Кличку треба додати в техніці поблизу кільця.
"Гадаю, цей рік у Франції піде йому на користь і він неодмінно доросте до статусу кандидата у збірну", — підсумував Багатскіс.
Раніше повідомлялося, що Максим Кличко займається у структурі французького "Монако".
Нагадаємо, Айнарс Багатскіс очолив збірну України наприкінці 2024 року.
За місяць до того збірна України зазнала четвертої поразки у відборі на Євробаскет.
Читайте Новини.LIVE!