Збірна України програла четвертий з чотирьох матчів у кваліфікації Євробаскета-2025

Артем Пустовий у матчі проти Ізраїля. Фото: ФБУ

Збірна України з баскетболу зіграла матч четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2025. Номінально виїзна гра проти Ізраїля відбулася в Ризі.

Україна програла Ізраїлю з рахунком 75:88, повідомив портал Новини.LIVE,

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Збірна України раніше в Ризі зіграла номінально домашній матч проти Ізраїля, в якому також зазнала поразки. Додамо, що через війни обидві країни не можуть грати вдома.

Матч України проти Ізраїля у відборі на Євробаскет-2025. Фото: ФБУ

Трагедія українського баскетболу

Україна активно почала матч та вийшла вперед на 10-11 балів та довго утримувала перевагу. Однак, після великої перерви втомилися лідери збірної Олександр Ковляр та Артем Пустовий і тому їх довелося змінювати. Це привело до того, що суперник зміг зрівняти рахунок та вийти вперед.

У четвертій чверті Ізраїль отримав комфортний відрив та довів гру до своєї перемоги.

Найкращими гравцями збірної України стали Ковляр та Пустовий, у яких по 13 балів.

Головним антигероєм матчу є тренер збірної України Віталій Степановський, який довів потужного середняка європейського баскетболу до статусу аутсайдера.

У випадку, коли збірна України майже без серйозної боротьби програла чотири матчі з чотирьох у відборі на чемпіонат Європи проти Словенії, Ізраїля та Португалії, мають назрівати кадрові зміни.

Ізраїль — Україна — 88:75 (11:16, 18:24, 27:17, 32:18)

Україна: Ковляр 15, Санон 12 + 4 підбирання, Липовий 8 + 4 підбирання, Войналович 6, Пустовий 15 + 5 підбирань – старт; Конєв 11, Близнюк 3 + 5 передач, Бобров 3, Ткаченко 2, Крутоус 0

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