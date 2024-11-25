Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Україна зазнала ганебної четвертої поразки у відборі Євробаскету arrow

Україна зазнала ганебної четвертої поразки у відборі Євробаскету

25 листопада 2024 23:49
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Збірна України програла четвертий з чотирьох матчів у кваліфікації Євробаскета-2025
Артем Пустовий у матчі проти Ізраїля. Фото: ФБУ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Збірна України з баскетболу зіграла матч четвертого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2025. Номінально виїзна гра проти Ізраїля відбулася в Ризі.

Україна програла Ізраїлю з рахунком 75:88, повідомив портал Новини.LIVE,

Читайте також:

Збірна України раніше в Ризі зіграла номінально домашній матч проти Ізраїля, в якому також зазнала поразки. Додамо, що через війни обидві країни не можуть грати вдома.

Матч Израиль — Украина
Матч України проти Ізраїля у відборі на Євробаскет-2025. Фото: ФБУ

Трагедія українського баскетболу

Україна активно почала матч та вийшла вперед на 10-11 балів та довго утримувала перевагу. Однак, після великої перерви втомилися лідери збірної Олександр Ковляр та Артем Пустовий і тому їх довелося змінювати. Це привело до того, що суперник зміг зрівняти рахунок та вийти вперед.

У четвертій чверті Ізраїль отримав комфортний відрив та довів гру до своєї перемоги.

Найкращими гравцями збірної України стали Ковляр та Пустовий, у яких по 13 балів.

Головним антигероєм матчу є тренер збірної України Віталій Степановський, який довів потужного середняка європейського баскетболу до статусу аутсайдера.

У випадку, коли збірна України майже без серйозної боротьби програла чотири матчі з чотирьох у відборі на чемпіонат Європи проти Словенії, Ізраїля та Португалії, мають назрівати кадрові зміни.

Ізраїль — Україна — 88:75 (11:16, 18:24, 27:17, 32:18)

Україна: Ковляр 15, Санон 12 + 4 підбирання, Липовий 8 + 4 підбирання, Войналович 6, Пустовий 15 + 5 підбирань – старт; Конєв 11, Близнюк 3 + 5 передач, Бобров 3, Ткаченко 2, Крутоус 0

Нагадаємо, футболіст збірної України Олександр Зінченко через конфлікт з Сергієм Ребровим змінить статус у національній команді. 

Дівчина легіонера "Динамо" Едуардо Герреро розповіла про романи з футболістами.

Голкіпер збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін привітав свою наречену з річницею. 

Тренер "Олександрії" Руслан Ротань розповів, чому відмовився від Івана Калюжного.

Баскетбол Збірна України з баскетболу Євробаскет українські легіонери (баскетбол) Чемпіонат Європи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:53 Новою нардепкою від "Голосу" стала Таміла Ташева — що відомо

Термінова новина

23:50 У Києві чути звуки вибухів — що відомо

23:49 Україна зазнала ганебної четвертої поразки у відборі Євробаскету

23:42 Боєць розповів про найцінніший подарунок від побратима в полоні

Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

23:05 Австрія конфіскувала російський газ на 230 мільйонів євро, — ЗМІ

23:03 Не повернувся на службу після відпустки — що вирішив суд

22:49 Світ знав, що Сталін морить українців голодом, — історикиня

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

23:53 Новою нардепкою від "Голосу" стала Таміла Ташева — що відомо

Термінова новина

23:50 У Києві чути звуки вибухів — що відомо

23:49 Україна зазнала ганебної четвертої поразки у відборі Євробаскету

23:42 Боєць розповів про найцінніший подарунок від побратима в полоні

23:05 Австрія конфіскувала російський газ на 230 мільйонів євро, — ЗМІ

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

23:03 Не повернувся на службу після відпустки — що вирішив суд

22:49 Світ знав, що Сталін морить українців голодом, — історикиня

22:33 На Волині ТЦК мобілізував заброньованого — який вирок виніс суд

22:31 У Москві сталася масштабна пожежа на складі — відео

22:30 Що потрібно для зміни адреси проживання чоловікам та похід до ТЦК

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

23:36 Ємець спрогнозував процес виходу України з воєнного стану

Text
Ексклюзив

23:06 Ющенко прокоментував дані розвідки США про своє отруєння

Text

22:42 Кучеренко пояснив, через що в Україні зросте дефіцит світла

Text

21:13 Коли працівники ТЦК можуть стріляти в людину — пояснення юриста

Text

20:20 Юрист пояснив правильний підхід до мобілізації на прикладі 3 ОШБр

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

20 листопада 2024

02:35Дикі звірі Чорнобиля зустрічають осінь — заповідник показав фото