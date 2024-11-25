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Украина потерпела позорное четвертое фиаско в отборе Евробаскета

25 ноября 2024 23:49
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Сборная Украины проиграла четвертый из четырех матчей в квалификации Евробаскета-2025
Артем Пустовой в матче против Израиля. Фото: ФБУ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Сборная Украины по баскетболу сыграла матч четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2025. Номинально выездная игра против Израиля прошла в Риге.

Украина проиграла Израилю со счетом 75:88, сообщил портал Новини.LIVE,

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Сборная Украины ранее в Риге сыграла номинально домашний матч против Израиля, в котором также потерпела поражение. Добавим, что из-за войн обе страны не могут играть дома.

Матч Израиль.
Матч Украины против Израиля по отбору на Евробаскет-2025. Фото: ФБУ

Трагедия украинского баскетбола

Украина активно начала матч и вышла вперед на 10-11 очков и долго удерживала преимущество. Однако после большого перерыва устали лидеры сборной Александр Ковляр и Артем Пустовой, и поэтому их пришлось менять. Это привело к тому, что соперник смог сравнять счет и выйти вперед.

В четвертой четверти Израиль получил комфортный отрыв и довел игру до победы.

Лучшими игроками сборной Украины стали Ковляр и Пустовой, у которых по 15 баллов.

Главным антигероем матча является тренер сборной Украины Виталий Степановский, доведший мощного середняка европейского баскетбола до статуса аутсайдера.

Если сборная Украины почти без серьезной борьбы проиграла четыре матча из четырех в отборе на чемпионат Европы против Словении, Израиля и Португалии, должны назревать кадровые изменения.

Израиль — Украина — 88:75 (11:16, 18:24, 27:17, 32:18)

Украина: Ковляр 15, Санон 12+4 подбора, Липовый 8+4 подбора, Войналович 6, Пустовой 15+5 подборов — старт; Конев 11, Близнюк 3+5 передач, Бобров 3, Ткаченко 2, Крутоус 0.

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