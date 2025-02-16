Работники ТЦК задержали игрока сборной Украины — что известно

Игроки сборной Украины во время матча. Фото: FBU.ua

Сборная Украины по баскетболу готовится к решающим матчам в отборе на Евробаскет. Одного из ключевых игроков команды Багатскиса задержали работники ТЦК.

Форвард "Днепра" Владимир Конев был снят с поезда, который ехал в Латвию на отборочные поединки сборной, его доставили в луцкий ТЦК, пишет на своей странице в Facebook президент клуба Валерий Кондратьев.

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По его словам, это произошло по неизвестным причинам. У самого игрока была бронь от Министерства молодежи и спорта.

Игрок "Днепра" Владимир Конев. Фото: Facebook Валерия Кондратьева

Что известно о ситуации с Коневым

Президент "Днепра" Валерий Кондратьев сообщил, что на матчи сборной Украины отправились "лучшие игроки клуба — Владимир Конев и Даниил Сипало".

"Однако по неизвестным причинам Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств", — отметил он.

Кондратьев обратился за помощью к министру молодежи и спорта Матвею Бедному, председателю НОК Вадиму Гутцайту, генеральному секретарю ФБУ Владимиру Драбиковскому и президенту ФБУ Михаилу Бродскому.

Он просит помочь урегулировать эту ситуацию и "предоставить игроку возможность продолжить защищать честь нашей страны на международной арене — так же, как это делают представители других команд".

Сборная Украины свой следующий матч проведет 21 февраля против сборной Словении. Затем, 24 февраля команда Багатскиса сыграет против Португалии.

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