Сборная Украины проиграла Словении и не вышла на Евробаскет-2025

Денис Лукашов после игры со Словенией. Фото: ФБУ

В Риге состоялся матч пятого тура квалификации чемпионата Европы-2025 в группе А. Украина в статусе номинального хозяина принимала Словению.

В первом матче после возвращения главного тренера Айнарса Багатскиса команда проиграла со счетом 71:83, сообщил портал Новини.LIVE.

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Артем Пустовой. Фото: ФБУ

Очередное поражение Украины

Для Украины матч со Словенией был самым важным в отборе, поскольку команда, которая начала сезон с тренером Виталием Степановским, проиграла четыре игры. У команды были математические шансы, если бы они победили словенцев и португальцев.

Однако, с первой четверти команда Словении имела преимущество, потому что украинцы показали плохую реализацию штрафных и трехочковых бросков.

Еще одной большой проблемой Украины стали потери мяча, которые иногда срывали попытки команды догнать соперника.

Лучше всего в сборной Украины сыграли Артем Пустовой и Богдан Близнюк, у которых по 16 очков. Однако, часто в решающие моменты они ошибались.

Украина — Словения 71:84 (22:24, 14:21, 19:21, 19:21, 16:18)

Украина: Зотов 6 + 6 передач, Крутоус 0, Близнюк 16, Конев 5, Пустовой 16 + 7 подборов - старт; Санон 11, Новицкий 6, Бобров 5 + 7 подборов, Ткаченко 4 + 7 подборов, Лукашов 2, Сипало 0

Из-за поражения от Словении сборная Украины впервые с 2009 года не сыграет на чемпионате Европы по баскетболу.

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