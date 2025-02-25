Максим Кличко дебютировал в разгроме Португалии на Евробаскете

Сборная Украины по баскетболу. Фото: ФБУ

Сборная Украины по баскетболу провела матч шестого тура квалификации на чемпионат Европы-2025. Подопечные Айнарса Багатскиса разгромили Португалию со счетом 88:60.

В игре дебютировал сын бывшего чемпиона мира по боксу и мэра Киева Виталия Кличко Максим, сообщил портал Новини.LIVE.

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Максим Кличко в молодежной сборной. Фото: ФБУ

Кличко сыграл результативно

Поскольку Украина проиграла предыдущие пять матчей, то еще до выезда в Португалию потеряла шансы на выход на Евробаскет. Именно поэтому главный тренер дал игровые минуты молодежи.

Максим Кличко сыграл в матче 9 минут 19 секунд. За отведенное время центровой набрал семь очков, сделал два подбора.

Кличко реализовал два двухочковых броска из двух и три штрафных броска из четырех.

Отметим, что Кличко-младший играет в молодежной команде "Монако", взрослая команда которого является одним из лидеров чемпионата Франции и Евролиги.

Также за сборную Украины дебютировал молодой Михаил Бублик, у которого одно очко почти за 12 минут.

Напомним, Сергея Реброва планируют заменить отдельные люди из УАФ — кто его заменит.

Донецкий "Шахтер" изменил стоимость полузащитника Георгия Судакова, которого хотят продать следующим летом.

Молодой украинский талант подписал контракт с известным португальским клубом.

Украинец Дмитрий Иванисеня играет в России и развлекается вместе со своей семьей.