Лионель Месси летом вернется в Барселону

Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Sam Navarro

Лионель Месси готовится к громкому возвращению в "Барселону". Аргентинец хочет сыграть еще хотя бы год в составе каталонской команды.

Переход Месси произойдет летом 2025 года, сообщает Fichajes.net.

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Лионель Месси является воспитанником "Барселоны". После ухода из каталонского клуба он воссоединился с Неймаром во французском "ПСЖ", а сейчас выступает за американский "Интер". Вместе с аргентинцем играют его бывшие партнеры по "Барселоне" Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Перед завершением карьеры Месси хочет провести сезон в аргентинском "Расинге", но до этого он мечтает снова надеть сине-гранатовую футболку.

Возвращение Месси в "Барселону"

Каталонский клуб заканчивает реконструкцию своего стадиона "Камп Ноу". Лионель Месси уходил из "Барселоны" со слезами на глаза. Аргентинец не скрывает, что хочет завершить свою главу в каталонском клубе с другим настроением.

Лионель Месси борется с вратарем. Фото: Reuters/Sam Navarro

Летом у 37-летнего Месси закончится контракт с "Интером". Он планирует на год перейти в "Барселону" на правах свободного агента. При этом Лионель согласен быть не основным игроком команды Ханса-Дитера Флика.

В 2025 году Месси сыграл за "Интер Майами" 2 матча, в которых забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.

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