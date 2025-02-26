У Реброва будет выбор из трех игроков, которые могут заменить Мудрика

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

В конце 2024 года украинский футбол получил неожиданный удар: у Михаила Мудрика обнаружили допинг. Вингер "Челси" провалил тест после матчей за сборную Украины.

Как стало известно, в пробе игрока нашли мельдоний, что может привести к дисквалификации от двух до четырех лет. Эта ситуация не только создает личные проблемы для Мудрика, но и оставляет сборную Украины без ключевого левого вингера, которому сложно найти равноценную замену.

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Максим Таловеров и Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

К счастью, в распоряжении Сергея Реброва есть как минимум три игрока, способные закрыть эту позицию.

Кто заменит Мудрика в сборной Украины?

Первый кандидат — Виктор Цыганков, правый вингер "Жироны". В свои 27 лет он имеет опыт игры на левом фланге, хотя там он менее эффективен, чем на своей привычной позиции. Скорость, дриблинг, точные навесы и умение завершать атаки делают его сильным претендентом.

В текущем сезоне Ла Лиги Цыганков демонстрирует стабильность, несмотря на то, что пропустил часть матчей из-за травм. Полностью компенсировать потерю Мудрика он не сможет, но его опыт выгодно выделяет его среди других кандидатов.

Второй вариант — Александр Назаренко из "Полесья". Этот футболист стал одним из самых ярких вингеров УПЛ в этом сезоне.

Александр Назаренко. Фото: "Полесье"

Назаренко способен действовать на левом фланге, демонстрируя высокую скорость, технику и умение обострять игру. Его главный прогресс в "Полесье" — развитие игрового мышления: если раньше он бездумно бежал вперед, ограничиваясь навесами или ударами, то теперь у него появилось больше вариантов в атаке. Это делает его интересным решением для Реброва.

Третий претендент — Владислав Кабаев из "Динамо" Киев. В 29 лет он дебютировал за национальную сборную, но тот матч сложился неудачно из-за его слабой формы на тот момент. После зимнего перерыва Кабаев выглядит значительно лучше. Он отличается работоспособностью, умением обыгрывать защитников и создавать моменты для партнеров. При хорошей форме он может стать полезным для команды.

Владислав Кабаев в игре с "Карпатами". Фото: "Динамо"

Цыганков, Назаренко и Кабаев способны заменить Мудрика на позиции левого вингера. Каждый из них может внести свой вклад в игру сборной в зависимости от тактики, выбранной Ребровым на конкретный матч.

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