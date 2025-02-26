У Реброва буде вибір із трьох гравців, які можуть замінити Мудрика

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Наприкінці 2024 року український футбол зазнав несподіваного удару: у Михайла Мудрика виявили допінг. Вінгер "Челсі" провалив тест після матчів за збірну України.

Як стало відомо, у пробі гравця знайшли мельдоній, що може призвести до дискваліфікації від двох до чотирьох років. Ця ситуація не лише створює особисті проблеми для Мудрика, а й залишає збірну України без ключового лівого вінгера, якому складно знайти рівноцінну заміну.

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На щастя, у розпорядженні Сергія Реброва є щонайменше три гравці, здатні закрити цю позицію.

Хто замінить Мудрика в збірній України?

Перший кандидат — Віктор Циганков, правий вінгер "Жирони". У свої 27 років він має досвід гри на лівому фланзі, хоча там він менш ефективний, ніж на своїй звичній позиції. Швидкість, дриблінг, точні навіси та вміння завершувати атаки роблять його сильним претендентом. У поточному сезоні Ла Ліги Циганков демонструє стабільність, попри те, що пропустив частину матчів через травми. Повністю компенсувати втрату Мудрика він не зможе, але його досвід вигідно вирізняє його серед інших кандидатів.

Другий варіант — Олександр Назаренко з "Полісся". Цей футболіст став одним із найяскравіших вінгерів УПЛ цього сезону.

Олександр Назаренко. Фото: "Полісся"

Назаренко здатен діяти на лівому фланзі, демонструючи високу швидкість, техніку та вміння загострювати гру. Його головний прогрес у "Поліссі" — розвиток ігрового мислення: якщо раніше він бездумно біг уперед, обмежуючись навісами чи ударами, то тепер у нього з’явилося більше варіантів в атаці. Це робить його цікавим рішенням для Реброва.

Третій претендент — Владислав Кабаєв із "Динамо" Київ. У 29 років він дебютував за національну збірну, але той матч склався невдало через його слабку форму на той момент. Після зимової перерви Кабаєв виглядає значно краще. Він вирізняється працездатністю, умінням обігрувати захисників і створювати моменти для партнерів. За хорошої форми він може стати корисним для команди.

Владислав Кабаєв у грі з "Карпатами". Фото: "Динамо"

Циганков, Назаренко та Кабаєв здатні замінити Мудрика на позиції лівого вінгера. Кожен із них може зробити свій внесок у гру збірної залежно від тактики, обраної Ребровим на конкретний матч.

Нагадаємо, в УАФ можуть звільнити Сергія Реброва. Саме тому ми визначили чотирьох тренерів, які можуть його замінити.

Пошкодження отримали кілька гравців національної збірної України з футболу. Відомо, хто б міг з молодих футболістів їх замінити.

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