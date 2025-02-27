Три молоді зірки, які можуть посилити основу Динамо

Гравці київського "Динамо" на зборах. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Київське "Динамо" вже давно робить серйозну ставку на власну молодь, практично відмовившись від підписання легіонерів (як мінімум, їхньої великої кількості). Як показує практика, вихованці киян, здобуваючи досвід на рівні УПЛ, стають, як мінімум, цікавими багатьом клубам із топ-чемпіонатів Європи.

У нинішній молодіжній команді "Динамо" є відразу декілька гравців, які вже найближчим часом мають всі шанси заграти у основній команді киян, пише портал Новини.LIVE.

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Деякі з цих гравців вже активно долучаються до роботи з основою. Де, зрештою, вони наочно показують свій потенціал. Поговоримо про конкретні приклади.

Матвій Пономаренко. Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

Матвій Пономаренко (19 років)

Ключовий форвард молодіжної команди "Динамо". Гравець, який давно працює на тренуваннях з основою і з'являється у матчах за основу (звісно, його час поки що був досить обмеженим).

Цього сезону показує вже в принципі звичну, хорошу статистику: 18 забитих м'ячів у 16 зіграних матчах за "Динамо" U-19.

Роман Саленко. Фото: "Динамо" Київ

Роман Саленко (19 років)

Син відомого форварда "Динамо" Олега Саленка. Роман на відміну від батька півзахисник. І півзахисник вже дуже помітний, оскільки як і Пономаренко вже з'являвся на полі під час матчів основи.

За молодіжку цього сезону встиг зіграти 20 матчів, у яких забив 3 м'ячі та віддав 8 гольових передач.

Назар Балаба. Фото: ФК "Динамо"

Назар Балаба (19 років)

Капітан молодіжної команди "Динамо". Вже "на радарах" як мінімум клубів УПЛ, зокрема недавні чутки пов'язували його з орендою у "Верес".

За молодіжку цього сезону відіграв 10 поєдинків, у яких відзначився двома гольовими передачами.

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