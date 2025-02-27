Віктор Циганков потрапив на радар грандів АПЛ

Циганков може змінити Іспанію на Англію, але є умова
Один із найвідоміших українських легіонерів знову в центрі уваги. ЗМІ пишуть, що найближчим часом він може змінити клуб.
Вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков може залишити команду та переїхати до іншого чемпіонату, пише GOL Digital.
Зокрема, ним цікавились клуби з АПЛ. Але з'явилася одна проблема.
Циганков та його трансфер
Серед клубів, які вже цікавились українцем, називають англійські "Арсенал" та "Манчестер Юнайтед".
Незважаючи на інтерес, Циганков вирішив залишитись в Іспанії до кінця сезону. Він хоче набрати найкращу форму та нарешті позбутися проблем зі здоров'ям.
У ЗМІ також нагадують, що трансфер Циганкова не буде для "Жирони" дуже прибутковим. Згідно із контрактом Віктора, 50% від трансферної суми за гравця отримає київське "Динамо".
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