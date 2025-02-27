Віктор Циганков потрапив на радар грандів АПЛ

Гравець іспанської "Жирони" Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Один із найвідоміших українських легіонерів знову в центрі уваги. ЗМІ пишуть, що найближчим часом він може змінити клуб.

Вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков може залишити команду та переїхати до іншого чемпіонату, пише GOL Digital.

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Циганков та його трансфер

Серед клубів, які вже цікавились українцем, називають англійські "Арсенал" та "Манчестер Юнайтед".

Незважаючи на інтерес, Циганков вирішив залишитись в Іспанії до кінця сезону. Він хоче набрати найкращу форму та нарешті позбутися проблем зі здоров'ям.

У ЗМІ також нагадують, що трансфер Циганкова не буде для "Жирони" дуже прибутковим. Згідно із контрактом Віктора, 50% від трансферної суми за гравця отримає київське "Динамо".

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