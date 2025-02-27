Ші-тренер невдало очолив клуб в Норвегії, експеримент провалився

У Норвегії після першого ж матчу звільнили ШІ-тренера
Футбольний клуб з Норвегії провів цікавий експеримент. Він спробував вивести на новий рівень залучення технологій до спорту.
Дубль норвезької команди "Гам-Кам" у співпраці зі своїм спонсором Eidsiva призначив ШІ головним тренером на один матч, повідомляє портал Новини.LIVE.
У клубі зняли цілий міні-фільм про цей експеримент. Там очікували, що ШІ-тренер покаже свої виняткові здібності, відповідаючи на будь-яке питання в режимі реального часу.
Експеримент із ШІ-тренером
Гравці за вказівкою ШІ-тренера починали гру за схемою 4—5—1. Але згодом пішло не так взагалі все.
З плином матчу ШІ почав давати дуже дивні вказівки. Зокрема, вимагав перебудуватись на схему 1—0—9, хотів, щоб голкіпер вкидав аути.
Експеримент зупинили, коли рахунок став 1:6 на користь суперників "Гам-Кама".
"Це було цікаво та обнадійливо підтвердити нашу гіпотезу: технології працюють найкраще, коли вони грають в одній команді з людьми", — заявив радник президента компанії Eidsiva.
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