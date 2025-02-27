ИИ-тренер неудачно возглавил клуб в Норвегии, эксперимент провалился

Игрок футбольного клуба Хам-Кам. Фото: instagram.com/hamkamfotball

Футбольный клуб из Норвегии провел интересный эксперимент. Он попытался вывести на новый уровень вовлечение технологий в спорт.

Дубль норвежской команды "Хам-Кам" в сотрудничестве со своим спонсором Eidsiva назначил ИИ главным тренером на один матч, сообщает портал Новини.LIVE.

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В клубе сняли целый мини-фильм об этом эксперименте. Там ожидали, что ИИ-тренер покажет свои исключительные способности, отвечая на любой вопрос в режиме реального времени.

Эксперимент с ИИ-тренером

Игроки по указанию ИИ-тренера начинали игру по схеме 4—5—1. Но впоследствии пошло не так вообще все.

С течением матча ИИ начал давать очень странные указания. В частности, требовал перестроиться на схему 1—0—9, хотел, чтобы голкипер вбрасывал ауты.

Эксперимент остановили, когда счет стал 1:6 в пользу соперников "Хам-Кама".

"Это было интересно и обнадеживающе подтвердить нашу гипотезу: технологии работают лучше всего, когда они играют в одной команде с людьми", — заявил советник президента компании Eidsiva.

ИИ-тренер на матче "Хам-Кама". Фото: скриншот

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