ИИ-тренер неудачно возглавил клуб в Норвегии, эксперимент провалился

В Норвегии после первого же матча уволили ИИ-тренера
Футбольный клуб из Норвегии провел интересный эксперимент. Он попытался вывести на новый уровень вовлечение технологий в спорт.
Дубль норвежской команды "Хам-Кам" в сотрудничестве со своим спонсором Eidsiva назначил ИИ главным тренером на один матч, сообщает портал Новини.LIVE.
В клубе сняли целый мини-фильм об этом эксперименте. Там ожидали, что ИИ-тренер покажет свои исключительные способности, отвечая на любой вопрос в режиме реального времени.
Эксперимент с ИИ-тренером
Игроки по указанию ИИ-тренера начинали игру по схеме 4—5—1. Но впоследствии пошло не так вообще все.
С течением матча ИИ начал давать очень странные указания. В частности, требовал перестроиться на схему 1—0—9, хотел, чтобы голкипер вбрасывал ауты.
Эксперимент остановили, когда счет стал 1:6 в пользу соперников "Хам-Кама".
"Это было интересно и обнадеживающе подтвердить нашу гипотезу: технологии работают лучше всего, когда они играют в одной команде с людьми", — заявил советник президента компании Eidsiva.
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