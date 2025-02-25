Стремсгейм поддержал Украину в годовщину вторжения России

Эндре Стремсгейм. Фото: instagram.com/endre_stromsheim

В Украине 24 февраля отмечали третью годовщину с начала полномасштабного вторжения России. В этот день украинцы получили слова поддержки.

Одним из тех, кто поддержал Украину в Instagram был норвежский биатлонист Эндре Стремсгейм, который накануне добыл золото в масс-старте на чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария).

Читайте также:

Стремсгейм поддержал Украину

Стремсгейм обратился к международному сообществу с призывом не забывать о войне. В своем Instagram спортсмен написал, что его мысли с Украиной.

По словам Эндре, Европе нужно продолжить поддерживать Украину, а Норвегии необходимо ее усилить.

"Вчера я стал чемпионом мира, а сегодня мои мысли снова с Украиной. В этот день исполняется три года с начала полномасштабного вторжения. Последние недели в Ленцерхайде Европа праздновала биатлон, и я надеюсь, что она и в дальнейшем будет стоять бок о бок с Украиной, а Норвегия усилит свою поддержку! Слава Украине! Слава героям!", — написал чемпион мира.

Стремсгейм давно проявляет свою позицию в отношении Украины. Норвежец начал сезон Кубка мира с сине-желтым флагом на винтовке, чтобы поддержать украинцев в борьбе с Россией.

Напомним, Сергея Реброва хотят заменить на посту наставника сборной Украины по футболу — кто его заменит.

Донецкий "Шахтер" установил новый ценник на Георгия Судакова — теперь его будет проще продать.

Молодой украинский футболист подписал контракт с известным клубом из Португалии.

Украинец Дмитрий Иванисеня несмотря на войну играет в России — что известно о семье игрока, которого украинские фанаты считают предателем.