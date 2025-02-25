Стремсгейм поддержал Украину в годовщину вторжения России

Норвежский биатлонист поддержал Украину в годовщину вторжения
В Украине 24 февраля отмечали третью годовщину с начала полномасштабного вторжения России. В этот день украинцы получили слова поддержки.
Одним из тех, кто поддержал Украину в Instagram был норвежский биатлонист Эндре Стремсгейм, который накануне добыл золото в масс-старте на чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария).
Стремсгейм поддержал Украину
Стремсгейм обратился к международному сообществу с призывом не забывать о войне. В своем Instagram спортсмен написал, что его мысли с Украиной.
По словам Эндре, Европе нужно продолжить поддерживать Украину, а Норвегии необходимо ее усилить.
"Вчера я стал чемпионом мира, а сегодня мои мысли снова с Украиной. В этот день исполняется три года с начала полномасштабного вторжения. Последние недели в Ленцерхайде Европа праздновала биатлон, и я надеюсь, что она и в дальнейшем будет стоять бок о бок с Украиной, а Норвегия усилит свою поддержку! Слава Украине! Слава героям!", — написал чемпион мира.
Стремсгейм давно проявляет свою позицию в отношении Украины. Норвежец начал сезон Кубка мира с сине-желтым флагом на винтовке, чтобы поддержать украинцев в борьбе с Россией.
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