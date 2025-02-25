Стремсгейм підтримав Україну в річницю вторгнення Росії

Ендре Стремсгейм. Фото: instagram.com/endre_stromsheim

В Україні 24 лютого відзначали третю річницю від початку повномасштабного вторгнення Росії. У цей день українці отримали слова підтримки.

Одним з тих, хто підтримав Україну в Instagram був норвезький біатлоніст Ендре Стремсгейм, який напередодні здобув золото в мас-старті на чемпіонаті світу в Ленцергайде (Швейцарія).

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Стремсгейм підтримав Україну

Стремсгейм звернувся до міжнародної спільноти із закликом не забувати про війну. У своєму Instagram спортсмен написав, що його думки з Україною.

За словами Ендре, Європі потрібно продовжити підтримувати Україну, а Норвегії необхідно її посилити.

"Вчора я став чемпіоном світу, а сьогодні мої думки знову з Україною. Цього дня минає три роки з початку повномасштабного вторгнення. Останні тижні в Ленцергайде Європа святкувала біатлон, і я сподіваюся, що вона й надалі стоятиме пліч-о-пліч з Україною, а Норвегія посилить свою підтримку! Слава Україні! Слава героям!", — написав чемпіон світу.

Стремсгейм давно проявляє свою позицію щодо України. Норвежець почав сезон Кубка світу з синьо-жовтим прапором на гвинтівці, щоб підтримати українців у боротьбі з Росією.

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