Ярмоленко объяснил, зачем вернулся в Динамо

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко откровенно рассказал о своей нынешней роли в столичной команде. Полузащитник поделился мнением о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

Ярмоленко ответил на многие вопросы, в том числе и о ситуации с Михаилом Мудриком, сообщает YouTube-канала "GG.Спорт".

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Андрей Ярмоленко ответил на вопрос о том, что посоветовал бы сделать Михаилу Мудрику в ситуации, в которой оказался футболист. Ветеран "Динамо" не верит в то, что лидер сборной Украины употреблял запрещенные вещества. Ярмоленко знает, как Мудрик любит футбол и надеется, что вингер "Челси" будет оправдан и скоро сможет вернуться на поле.

Андрей Ярмоленко и Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: УАФ

Ярмоленко и "Динамо"

Полузащитник принял обдуманное решение вернуться в киевский клуб. Он соскучился по "Динамо" и хотел снова увидеть родные лица, оказаться в комфортной обстановке. Ярмоленко получил то, что хотел и не жалеет о своем решении.

Андрей Ярмоленко и Александр Караваев. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ и значительно опережает ближайшего преследователя. Ярмоленко подтвердил, что игроки киевской команды мечтают завоевать чемпионский титул. Однако Андрей призвал не смотреть в турнирную таблицу до конца розыгрыша чемпионата.

"Если ты хочешь играть в футбол, надо каждый день быть мотивированным. Конечно, ты наверняка уже не станешь лучшим. Но если ты хочешь побеждать, то надо каждый день работать. Я чувствую себя старшим братом для ребят, который может подсказать, как следует правильно сделать в той или иной ситуации на футбольном поле. Или ребята сами приходят ко мне за советом. Я, конечно, даю какой-то совет. Но я могу только подсказать", — рассказал Ярмоленко.

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