Ярмоленко пояснив, навіщо повернувся в Динамо

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко відверто розповів про свою нинішню роль у столичній команді. Півзахисник поділився думкою про чемпіонські перегони в Прем'єр-лізі.

Ярмоленко відповів на багато запитань, зокрема й про ситуацію з Михайлом Мудриком, повідомляє YouTube-канал "GG.Спорт".

Читайте також:

Андрій Ярмоленко відповів на запитання про те, що порадив би зробити Михайлу Мудрику в ситуації, в якій опинився футболіст. Ветеран "Динамо" не вірить у те, що лідер збірної України вживав заборонені речовини. Ярмоленко знає, як Мудрик любить футбол та сподівається, що вінгер "Челсі" буде виправданий й скоро зможе повернутися на поле.

Андрій Ярмоленко та Михайло Мудрик у збірній України. Фото: УАФ

Ярмоленко та "Динамо"

Півзахисник прийняв обдумане рішення повернутися в київський клуб. Він скучив за "Динамо" і хотів знову побачити рідні обличчя, опинитися в комфортній обстановці. Ярмоленко отримав те, що хотів й не шкодує про своє рішення.

Андрій Ярмоленко та Олександр Караваєв. Фото: пресслужба "Динамо"

"Динамо" продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ і значно випереджає найближчого переслідувача. Ярмоленко підтвердив, що гравці київської команди мріють завоювати чемпіонський титул. Однак Андрій закликав не дивитися в турнірну таблицю до кінця розіграшу чемпіонату.

"Якщо ти хочеш грати у футбол, треба щодня бути мотивованим. Звичайно, ти напевно вже не станеш найкращим. Але якщо ти хочеш перемагати, то треба щодня працювати. Я відчуваю себе старшим братом для хлопців, який може підказати, як слід правильно зробити в тій чи іншій ситуації на футбольному полі. Або хлопці самі приходять до мене за порадою. Я, звичайно, даю якусь пораду. Але я можу тільки підказати", — розповів Ярмоленко.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін готується змінити клуб наприкінці нинішнього сезону.

Головному тренеру збірної України Сергію Реброву є, ким замінити Михайла Мудрика, який не зіграє з Бельгією.

Одразу кілька українських футболістів можуть дебютувати в національній команді в березні.

Кріштіану Роналду показав те, що сподобається будь-якому чоловіку у світі — португальцю може позаздрити навіть принц Саудівської Аравії.