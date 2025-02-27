Трубін отримає новий виклик й перейде до кризового клубу

Анатолій Трубін перед матчем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін повертається до основного складу португальської "Бенфіки". Саме він вийде на поле з перших хвилин матчу 1/8 Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Тренерський штаб "орлів" вважає, що відпочинок пішов українцеві на користь, повідомляє O Jogo.

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Самуел Соареш замінив Анатолія Трубіна у двох поєдинках після того, як українець пропустив три м'ячі від "Монако" в одному матчі Ліги чемпіонів. Молодий голкіпер зумів зберегти ворота "орлів" у недоторканності, однак тренерський штаб команди знову посадив його в запас. І на те є важлива причина.

Анатолій Трубін вибиває м'яч від воріт. Фото: Reuters/Manon Cruz

Куди може піти Трубін

"Бенфіка" збирається продати українського воротаря, оскільки не сумнівається, що Самуел Соареш зможе на постійній основі стати основним голкіпером команди. Однак Трубіну необхідно грати, щоб клуб зміг заробити на його трансфері великі гроші.

Головним претендентом на українця є "Манчестер Юнайтед", який посідає місце в нижній частині турнірної таблиці АПЛ. Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім незадоволений грою Андре Онана. Він хотів підписати воротаря збірної Португалії Діогу Кошту, проте "Порту" не хоче продавати свого гравця.

"Бенфіка" готова до відходу Анатолія Трубіна, але за умови, що отримає за голкіпера щонайменше 40 млн євро.

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