Буяльський та ще 3 зірки Динамо, які чекають трансферу до європейських клубів

Київське "Динамо" на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

У чемпіонаті України з футболу після зимової перерви відновився сезон. Команди УПЛ провели різного масштабу трансферні кампанії, і продовжили боротьбу за високі місця у турнірній таблиці.

Київське "Динамо" цієї зими обійшлося без купи гучних трансферів, проте у найближчому майбутньому вони все одно очікуються, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Віталій Буяльський. Фото: instagram.com/buyalskyi_29

Віталій Буяльський

Один із ключових гравців півзахисту киян останніх років вже давно є у перших рядах кандидатів на трансфер. Ним періодично цікавляться відомі клуби з Європи, у різний час повідомлялося про інтерес "Фіорентини", "Лаціо", "Севільї", клубів з Німеччини та Англії.

Сам гравець, за чутками, давно не проти спробувати себе у Європі. Цілком можливо, це станеться вже наступного сезону.

Тарас Михавко. Фото: instagram.com/fclviv

Тарас Михавко

Або "новий Забарний", як обережно його вже називають. Один із ключових молодих талантів київського "Динамо", який вже давно помічений за кордоном.

Наприклад, вже цієї зими Михавко міг переїхати до Європи. Як стверджували журналісти, з киянами зв'язались представники клубу із ТОП-5 чемпіонатів.

Але "Динамо" свого гравця не відпустило. Принаймні, поки що.

Микола Шапаренко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Микола Шапаренко

Гравець, який є таке враження, трохи "пересидів" в "Динамо". Шапаренко давно був та лишається у полі зору європейських клубів, але до переходу справа поки що не дійшла.

Останні чутки пов'язували його із турецьким "Трабзонспором", де вже грають українці.

Цілком можливо, що саме влітку Шапаренко все ж отримає шанс показати себе за кордоном.

Владислав Ванат. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Владислав Ванат

Основний форвард київського "Динамо", який цього сезону вже відзначився 11 м'ячами у 16 зіграних поєдинках тільки в УПЛ.

Чутки періодично пов'язують Ваната з клубами із п'ятірки топ-чемпіонатів. Був інтерес з Іспанії, приміром. Останні новини пов'язають українця з англійським "Сандерлендом", який планує вихід до АПЛ.

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