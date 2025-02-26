Буяльский и еще 3 звезды Динамо, которые ждут трансфера в европейские клубы

Киевское "Динамо" на тренировке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

В чемпионате Украины по футболу после зимнего перерыва возобновился сезон. Команды УПЛ провели разного масштаба трансферные кампании, и продолжили борьбу за высокие места в турнирной таблице.

Киевское "Динамо" этой зимой обошлось без кучи громких трансферов, однако в ближайшем будущем они все равно ожидаются, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Киевляне отпустили в Саудовскую Аравию основного голкипера Георгия Бущана. А уже летом могут отпустить еще несколько своих лидеров. Давайте об этом подробнее.

Виталий Буяльский. Фото: instagram.com/buyalskyi_29

Виталий Буяльский

Один из ключевых игроков полузащиты киевлян последних лет уже давно в первых рядах кандидатов на трансфер. Им периодически интересуются известные клубы из Европы, в разное время сообщалось об интересе "Фиорентины", "Лацио", "Севильи", клубов из Германии и Англии.

Сам игрок, по слухам, давно не против попробовать себя в Европе. Вполне возможно, это произойдет уже в следующем сезоне.

Тарас Михавко. Фото: instagram.com/fclviv

Тарас Михавко

Или "новый Забарный", как осторожно его уже называют. Один из ключевых молодых талантов киевского "Динамо", который уже давно замечен за рубежом.

Например, уже этой зимой Михавко мог переехать в Европу. Как утверждали журналисты, с киевлянами связались представители клуба из ТОП-5 чемпионатов.

Но "Динамо" своего игрока не отпустило. По крайней мере, пока что.

Николай Шапаренко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Николай Шапаренко

Игрок, который есть такое впечатление, немного "пересидел" в "Динамо". Шапаренко давно был и остается в поле зрения европейских клубов, но до перехода дело пока не дошло.

Последние слухи связывали его с турецким "Трабзонспором", где уже играют украинцы.

Вполне возможно, что именно летом Шапаренко все же получит шанс показать себя за рубежом.

Владислав Ванат. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Владислав Ванат

Основной форвард киевского "Динамо", который в этом сезоне уже отметился 11 мячами в 16 сыгранных поединках только в УПЛ.

Слухи периодически связывают Ваната с клубами из пятерки топ-чемпионатов. Был интерес из Испании, к примеру. Последние новости связывают украинца с английским "Сандерлендом", который планирует выход в АПЛ.

Напомним, Сергей Ребров может уйти с поста главного тренера сборной Украины, уже известно, кто его может заменить.

Сборная Украины может вызвать сразу несколько новичков на матчи со сборной Бельгии в Лиге наций.

Криштиану Роналду имеет большой и очень дорогой автопарк, мы разобрались, сколько он стоит.