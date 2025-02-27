Анчелотті зробив попередження Луніну після перемоги Реала

Андрій Лунін перед грою. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

У першому півфінальному матчі Кубка Іспанії "Реал" обіграв у Сан-Себастьяні місцевий "Реал Сосьєдад" із рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив на 19-й хвилині Ендрік.

Андрій Лунін вийшов в основному складі та зберіг ворота "Реала" в недоторканності, повідомляє Marca.

Читайте також:

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті випустив Андрія Луніна в основному складі столичної команди на перший півфінал Кубка Іспанії проти "Реала Сосьєдада". Українець провів хороший поєдинок і надійно захищав ворота "бланкос". Він став найкращим футболістом протистояння та отримав від порталу SofaScore оцінку 8,9 бала.

Що Анчелотті сказав про Луніна

Наставник "Реала" залишився задоволений грою команди, але поскаржився на те, що мадридці забили лише один гол у ворота суперника. Головний тренер "бланкос" окремо подякував за гру Андрію Луніну.

Андрій Лунін та Лука Модрич. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Анчелотті підтвердив, що українець захищатиме ворота "Реала" і в повторному півфіналі Кубка Іспанії. Однак це не означає зміну статусу Луніна в мадридській команді. Тібо Куртуа повернеться на поле в матчах чемпіонату Іспанії та Ліги чемпіонів.

"Дуже важливо, щоб усі в команді знали свої ролі. Іноді необхідно проводити ротацію складу, і всі футболісти мають бути готові з'явитися на полі в будь-який момент. Конкуренція робить сильнішою і команду, і гравців. Я вдячний хлопцям за те, що вони це розуміють", — заявив Анчелотті.

Матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії відбудеться в Мадриді 1 квітня.

Нагадаємо, у збірній України можуть дебютувати відразу кілька гравців у березневих матчах Ліги Націй.

У головного тренера національної команди Сергія Реброва є кілька кандидатур на заміну Михайлу Мудрику.

У Кріштіану Роналду виявився один із найрозкішніших автопарків світу — португалець показав найцінніші моделі.

Київське "Динамо" влітку може продати Віталія Буяльського та ще кілька гравців.